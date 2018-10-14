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مغربي يمشي على حبل معدني على ارتفاع أكثر من 50 مترا!



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مغربي يمشي على حبل معدني على ارتفاع أكثر من 50 مترا!




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