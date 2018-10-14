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ضبط مخدرات وذخيرة في الطيبة واعتقال 3 مشتبهين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان  صادر عن المتحدث باسم شرطة  إسرائيل للإعلام العربي: " خلال تفتيش،  في بيت مشتبه، 29 عام من الطيبة، عثر أفراد الشرطة على ثلاث رصاصات مسدس 9 م"م وخلال تفتيش داخل سيارته، تم  ضبط مخدرات من نوع الكوكايين بوزن 24 غرام. تمت إحالة المشتبه وشقيقه (26 عام) الى التحقيق.



لاحقا خلال تفتيش، أجري في مكان عمل المشتبه في الطيبة، تم ضبط مخدرات من نوع الماريحوانا بوزن أكثر من 3 كغم، مقسمة في أكياس منفصلة و 500 حبة إكستازي تم اخفائها داخل قفازات.  كما وتم ضبط 83 ذخيرة لمسدس من نوع 9ملم.

 كما وتم إلقاء القبض على صاحب المحل مكان عمل المشتبه الأول، فأحيل جميع المشتبهين يوم الجمعة  الماضي الى محكمة  الصلح في بيتاح تكفا والتي قامت بدورها  بتمديد توقيفهم ب4 أيام اضافية. التحقيق ما زال جاريا.




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