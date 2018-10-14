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اكتشاف 82 حالة سرطان جديدة كل يوم في البلاد



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  • في البلاد يعيش 314000 مريض ومتعافي من مرض السرطان

غدا الاثنين 15 أكتوبر، 2018، تنطلق حملة " أطرق الباب" ال- 58، حملة التبرعات السنوية لجمعية مكافحة السرطان ، التي تشكل مصدرا هاما لتمويل عمل ونشاط الجمعية، التي تتم فقط بفضل التبرعات من الجمهور ودون أي تمويل من ميزانية  اي وزارة حكومية، بحيث يمكنها أن تعمل على أساس الاعتبارات المهنية فقط. جمعية مكافحة السرطان هي منظمة غير ربحية تقدم خدماتها للمرضى وللجمهور الواسع مجانا. تعمل الجمعية على جميع الجبهات لتعزيز البحوث، والوسائل الوقائية والكشف المبكر، وتطوير العلاج وإعادة تأهيل المرضى. يتم تحديد المشاريع التي تستثمر فيها تبرعات الجمهور من قبل لجان المهنية التي تضم في عضويتها المتطوعين من كبار الاطباء والباحثين الذين يقفون في مقدمة الطب في البلاد، ويتم فحصها بعناية، وبعد دراسة مهنية متأنية. ينشط في الجمعية في مختلف انحاء البلاد حوالي 3500 متطوع ، موزعين على 70 فرعًا في جميع أنحاء البلاد.


بروفيسور اليعزر روبنزون، طبيب الاورام ورئيس جمعية مكافحة السرطان: " هناك تقدم علمي كبير في القدرة على علاج المرض، وسجل زيادة كبيرة في فرص الشفاء، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. من خلال التبرعات العامة ، يمكننا تمويل أبحاث السرطان في البلاد ، وتقديم المساعدات المالية لعائلات المرضى المحتاجين ، وتشغيل مراكز الدعم لمرضى السرطان ، والمساعدة في شراء الأجهزة للمؤسسات الطبية ، وتنفيذ برامج لتحسين جودة حياة الأطفال والبالغين من جميع قطاعات السكان. أدعو الجمهور إلى مد يد العون وفتح القلوب والدعم أيضًا هذا العام ".


في كل يوم يتم اكتشاف 82 مريضا جديدا بالسرطان في إسرائيل!


تشير بيانات جمعية مكافحة السرطان إلى أن 314.000 شخص يعيشون في إسرائيل من مرضى ومتعافين من السرطان. في كل عام، ينضم حوالي 30000 شخص (82 شخصًا في اليوم)، منهم 450 طفلًا، إلى دائرة المرض. أنواع السرطان الشائعة في البلاد بين البالغين هي سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا وسرطان الرئة. أكثر أنواع السرطان شيوعا في الأطفال هي سرطان الدم وسرطان الدماغ وسرطان الجهاز اللمفاوي".



المساعدات المالية الأولية للمريض


على مدى العقد الماضي ، استثمرت الجمعية نحو 40 مليون شيكل في تمويل المساعدات المادية الأساسية للأطفال والبالغين المصابين بالسرطان، الذين يعانون من ضائقة اقتصادية أثناء علاجهم في وحدات الأورام. يتم توفير المساعدات المالية وفقًا للمعايير الطبية والاقتصادية المحددة، حتى تبدأ خدمات المجتمع ومؤسسة التأمين الوطني في تقديم منحة العجز. تمنح المنحة المالية التي يتلقاها الأطفال والكبار من الجمعية مُتنفس الى حين تبدأ عجلات البيروقراطية في العمل، وهذا ممكن بفضل تبرعات الجمهور.


فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان: "في المجتمع العربي يتصدر سرطان الرئة الاصابات لدى الرجال العرب وهو النوع الوحيد الذي تتفوق نسب الاصابة به عند الرجال العرب عن الرجال اليهود، الأمر الذي يسببه نسب التدخين المخيفة لدى الرجال العرب! 


افتحوا قلوبكم


هذا الاسبوع سيقرع عشرات الاف المتطوعين من طلاب المدارس في جميع انحاء البلاد بيوتكم طلبا للتبرع، فافتحوا لهم قلوبكم برحابة صدر وادعموا هذا المشروع الانساني الهام، ادعموا المرضى.




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