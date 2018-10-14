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فينيسيوس جونيور: تمنيت اللعب بجوار كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته البالغة بالتواجد في ريال مدريد، حيث التحق بالفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فلامنجو.



وشارك جونيور، فجر اليوم، في مباراة مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما، وصنع الهدف الوحيد للسامبا.


وقال جونيور في تصريحات نقلها موقع "البرنابيو" الإسباني: "من الجيد دائمًا اللعب بين الأفضل، أن تكون في ريال مدريد فهذا أمر لا يقدر بثمن".


وأضاف: "حاليا أنا هنا مع المنتخب، وكل تركيزي منصب على مساعدة الفريق، وتبادل الخبرات".


وعن مشاركته مع الفريق الأول بريال مدريد، علق: "يجب أن أظل هادئًا، أنا سعيد لأنني تمكنت من المساهمة في مباراتين، لا يوجد شيء أفضل من الظهور في البرنابيو ضد أتلتيكو مدريد، سعيد جدًا بالمجموعة لأنها جيدة جدًا، سأعود بشكل أفضل بعد التوقف الدولي".


وسئل عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، فرد: "أتمنى لو كنت قد لعبت إلى جانبه، لكني أجاور العديد من الأبطال الآن، أعتقد أنني لا يجب أن أتحدث عنه".




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