تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يارا تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شوقت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور بتحضيراتها لأغنية جديدة من المفترض أن تبصر النور في القريب العاجل. ونشرت يارا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها التقطتها من داخل استديو التسجيل.



فسبق يارا وشاركت الجمهور عبر هذه الوسائل صورة ظهرت فيها وهي تختار الأغنية المناسبة التي ستطلقها قريبا.




كلمات متعلقة

يارا, تشوّق, الجمهور, لأغنيتها, الجديدة, -, صورة,

تابعونــا

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! 2018-12-24 | 14:00:00

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة 2018-12-24 | 13:00:07

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة 2018-12-24 | 11:50:13

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...

ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب 2018-12-24 | 10:07:44

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية...

ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم 2018-12-24 | 09:15:51

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...

كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ 2018-12-24 | 07:00:49

أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! 2018-12-23 | 14:29:58

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...

ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” 2018-12-23 | 13:26:28

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر اهالي مجد الكروم امير دندن يجتمعون دعما نصرة لابنهم تتويج لقب نهائي اراب ايدول حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية هلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com