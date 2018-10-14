يارا تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة - صورة

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أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...
خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...
خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...
خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...
احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية...
شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...
أثار الفنان العراقي كاظم الساهر الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...
أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...
وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...