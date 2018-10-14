يارا تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة - صورة

شوقت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور بتحضيراتها لأغنية جديدة من المفترض أن تبصر النور في القريب العاجل. ونشرت يارا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها التقطتها من داخل استديو التسجيل.

فسبق يارا وشاركت الجمهور عبر هذه الوسائل صورة ظهرت فيها وهي تختار الأغنية المناسبة التي ستطلقها قريبا.