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"فيسبوك" يؤكد اختراق بيانات 29 مليون حساب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس ، إن قراصنة الانترنت تمكنوا من الوصول إلى البيانات الخاصة بـ 29 مليون حساب على الموقع كجزء من الاختراق الأمني الذي تم الكشف عنه قبل أسبوعين.



وتمكن القراصنة من الوصول إلى 15 مليون اسم مستخدم وتفاصيل الاتصال بهم سواء عن طريق أرقام هواتفهم أو عبر عناوين بريدهم الإلكتروني أو كليهما معا، اعتمادًا على المعلومات الموجودة في ملفهم الشخصي.


وأضاف موقع (فيسبوك) في بيان له، إن 14 مليون مستخدم آخرين تم الوصول إلى تفاصيل أسمائهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن ملفاتهم الشخصية.


وسمح هذا الخرق للقراصنة بالاستفادة من نقطة ضعف في رموز الدخول التي تبقي المستخدمين في حالة اتصال.


وإجمالاً ، فقد تم إعادة تعيين رموز الوصول الخاصة بنحو 90 مليون مستخدم كجزء من رد فعل (فيسبوك) على الاختراق الأمني.




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