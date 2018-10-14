مهرجان, انتخابي, للحزب, الديمقراطي, العربي, بجسر, الزرقاء‎,

شارك المئات من رجال ونساء واطفال من اهالي جسر الزرقاء يوم امس السبت في المهرجان الإنتخابي الحاشد للمرشحالعضوية بقائمة الحزب الديمقراطي العربي الشيخ سهيل حمدان جربان ابو صهيب .

تولى عرافة المهرجان السيد معين محمد جربان ابو هديل الذي رحب بكل الحضور وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وطالب الجميع الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المرحوم محمد عوض جربان ابو عوض مؤسس الحزب.ومن ثم كانت كلمة السيد المضيف سهيل حمدان جربان مرشح العضوية الذي استعرض النقاط من البرنامج الانتخابي وقال : حان وقت العمل نحتاج الى تحسين وتطوير في العديد من المجالات ان كانت على صعيد التربية والتعليم والبنية التحتية والخارطة الهيكلية ، وكل ذلك سيكون محض اهتمام المواطنالجسراوي في الدورة القادمة، حيث سيتم التشاور والعمل المشترك من اجل بناء خطة عمل واستراتيجية عمل لاولويات عمل المجلس المحلي.وكانت الكلمة التالية للمرشح الثاني في القائمة الحاج سعيد حمدان جربان الذي رحب بالجميع وقال : بكل الحب والوفاء لكم نحن وحدة واحدة ومصير مشترك إن شاء الله بداية أن أتوجه إليكم بآيات الشكر والتقدير على هذه الثقة الغالية التي منحتونا اياها وتجديد الثقة والتي سنتوجها بمشيئة الله بفوز قائمتنا وفوز مرشحنا للرئاسة الشيخ مراد عماش واضاف سنعمل من أجل خدمة جميع المواطنين والارتقاءببلدنا نحو مستقبل أفضل.وشارك في المهرجان السيد انيس صالح عماش ابو الطاهر رئيس قائمة جسر الزرقاء واحدة حيث تكلم عن ضرورة وحدة الصف وان ندعم مرشحنا الرئيس الحالي الشيخ مراد لانه هو اهل لهذا المنصب فقد شهدت بلدنا خلال فترة رئاسته العديد من المشاريع والتطوير العمراني.وأختتم المهرجان بكلمة الشيخ مراد عماش رئيس المجلس الحالي ومرشح الرئاسة مرحب بجميع الجمع الكريم ووقفتهم وقفة رجل واحد ومن ثم بدأ بالحديث عن الانجازات والمشاريع التي انجزت خلال فترة توليه رئاسة المجلس بعام 2013 التي كانت مليئة بالإنجازات والتي نالت حب الجماهير ومن ثم تجديد الثقة من المواطن الجسراوي وتحميلنا مجددا الامانة لضمان مستقبل جسر الزرقاء رغم كل التحديات والصعوبات والعثرات التي واجهناها خلال هذه الفترة إلا اننا مستمرين بالعمل والعطاء من اجل بلدنا وسكانه في الختام اشكر السيد سهيل جربان رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الذي استضافنا في بيته العامر ونشكر جميع اعضاء القوائم الداعمة لنا واهالي بلدنا وان يوفقنا الله وينصرنا في الانتخابات.