تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مهرجان انتخابي للحزب الديمقراطي العربي بجسر الزرقاء‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك المئات من رجال ونساء واطفال من اهالي جسر الزرقاء يوم امس السبت في المهرجان الإنتخابي الحاشد للمرشحالعضوية بقائمة الحزب الديمقراطي العربي الشيخ سهيل حمدان جربان ابو صهيب . 



 تولى عرافة المهرجان السيد معين محمد جربان ابو هديل الذي رحب بكل الحضور وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم  وطالب الجميع الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المرحوم محمد عوض جربان ابو عوض مؤسس الحزب. 


ومن ثم كانت كلمة السيد المضيف سهيل حمدان جربان مرشح العضوية الذي استعرض النقاط من البرنامج الانتخابي وقال : حان وقت العمل نحتاج الى تحسين وتطوير في العديد من المجالات ان كانت على صعيد التربية والتعليم والبنية التحتية والخارطة الهيكلية ، وكل ذلك سيكون محض اهتمام المواطنالجسراوي في الدورة القادمة، حيث سيتم التشاور والعمل المشترك من اجل بناء خطة عمل واستراتيجية عمل لاولويات عمل المجلس المحلي.


وكانت الكلمة التالية للمرشح الثاني في القائمة الحاج سعيد حمدان جربان الذي رحب بالجميع وقال : بكل الحب والوفاء لكم نحن وحدة واحدة ومصير مشترك إن شاء الله بداية أن أتوجه إليكم بآيات الشكر والتقدير على هذه الثقة الغالية التي منحتونا اياها وتجديد الثقة والتي سنتوجها بمشيئة الله بفوز قائمتنا وفوز مرشحنا للرئاسة الشيخ مراد عماش  واضاف سنعمل من أجل خدمة جميع المواطنين والارتقاءببلدنا نحو مستقبل أفضل.


وشارك في المهرجان السيد انيس صالح عماش ابو الطاهر رئيس قائمة جسر الزرقاء واحدة حيث تكلم عن ضرورة وحدة الصف وان ندعم مرشحنا الرئيس الحالي الشيخ مراد لانه هو اهل لهذا المنصب فقد شهدت بلدنا خلال فترة رئاسته العديد من المشاريع والتطوير العمراني.


وأختتم المهرجان بكلمة الشيخ مراد عماش رئيس المجلس الحالي ومرشح الرئاسة مرحب بجميع الجمع الكريم ووقفتهم وقفة رجل واحد ومن ثم بدأ بالحديث عن الانجازات والمشاريع التي انجزت خلال فترة  توليه رئاسة المجلس بعام 2013 التي كانت مليئة بالإنجازات والتي نالت حب الجماهير ومن ثم تجديد الثقة من المواطن الجسراوي وتحميلنا مجددا الامانة لضمان مستقبل جسر الزرقاء رغم كل التحديات والصعوبات والعثرات التي واجهناها خلال هذه الفترة إلا اننا مستمرين بالعمل والعطاء من اجل بلدنا وسكانه في الختام اشكر السيد سهيل جربان رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الذي استضافنا في بيته العامر ونشكر جميع اعضاء القوائم الداعمة لنا واهالي بلدنا وان يوفقنا الله وينصرنا في الانتخابات.




كلمات متعلقة

مهرجان, انتخابي, للحزب, الديمقراطي, العربي, بجسر, الزرقاء‎,

تابعونــا

الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ 2019-01-24 | 14:57:54

إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...

فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام 2019-01-24 | 14:42:36

تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...

مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل 2019-01-24 | 13:47:33

لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...

فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" 2019-01-24 | 13:38:31

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا 2019-01-24 | 12:57:18

تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...

فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة 2019-01-24 | 12:29:29

اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...

اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد 2019-01-24 | 12:24:31

بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...

الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ 2019-01-24 | 12:21:31

بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة...

بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض 2019-01-24 | 12:07:07

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...

سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* 2019-01-24 | 11:34:03

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريسأمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة أروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص بثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اوربامقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاعميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءطمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com