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الشاباك يحقق في حادثة استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي والشرطة تستصدر أمر منع نشر حتى يوم الثلاثاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جهاز الامن العام الشاباك باشر التحقيق في حادث استشهاد  الفلسطينية عائشة الرابي من بلدة بديا قرب سلفيت إثر تعرض سيارتها للرشق بالحجارة في منطقة زعترة قرب نابلس الليلة الماضية. كما جرح زوجها في هذا الحادث.


واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مكالمة هاتفية اجراها الليلة مع والد وزوج عائشة الرابي اتهم مستوطنين بارتكاب الجريمة التي وصفها بالبشعة للغايةقائلا انه لا يجوز ان تمر دون عقاب.

واستصدرت الشرطة من محكمة الصلح في القدس اليوم أمرًا يحظر بموجبه نشر أي من تفاصيل التحقيق في حادث القاء الحجارة على السيارة الفلسطينية مما ادى إلى اشتهاد عائشة الرابي. 

ويبقى الأمر ساري المفعول حتى يوم الثلاثاء المقبل.




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- توفيق البحيري

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