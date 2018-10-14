غدا.., انطلاق, مسير, بحري, جديد, باتجاه, الحدود, الشمالية, لغزة,

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق مسير بحري جديد غدا الاثنين باتجاه الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأعلن ادهم ابو سليمة رئيس هيئة الحصار انطلاق المسير البحري الثاني عشر من منطقة الواحة باتجاه الحدود الشمالية، بمشاركة عشرات القوارب.ودعا ابو سلمية خلال مؤتمر صحفي بميناء الصيادين المواطنين الى الاحتشاد على شاطئ بيت لاهيا لمساندة المسير البحري للتاكيد على رسالة كسر الحصار داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في رفع الحصار على مليوني فلسطيني في غزة.وأضاف ابو سلمية "اذا لم يذعن الاحتلال لمطالب شعبنا بكسر الحصار فلن تستطيع قوة في الارض ان تحدد مستقبل سلوك حراك شعبنا ومسارات عمله في الايام القادمة".