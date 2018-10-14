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إنتخابات مجلس الطلاب في مدرسة التسامح



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نظمت مدرسة التسامح الاعدادية يوم نهاية الأسبوع المنصرم يوماً لانتخابات المجلس الطلابي للمدرسة، وقد كان هذا اليوم بمثابة عرس ديمقراطي حافل بالرقي والتسامح والمحبة والإحترام المتبادل بين جميع طلاب المدرسة وبين المرشحين لرئاسة مجلس الطلاب وذلك باشراف مركزة التربية الاجتماعية جيهان إغبارية وبالتعاون مع مركزي الطبقات وطاقم المعلمين والمربين بالمدرسة.

وقد شهد الأسبوع الماضي مجموعة من الفعاليات نظمها المرشحون  أنفسهم حيث قام الطلاب المرشحين :انس اغبارية (التاسع ا) , ربى محاميد (التاسع ب), قصي محاميد (التاسع ج), زينة محاميد (التاسع ج) من يوم الثلاثاء خلال الاذاعة الصباحية بعرض كلمتهم الخاصة وبرنامج عملهم للسنة القادمة امام طلاب المدرسة كما وقام مربي صفوف بإلقاء كلمات التزكية للطلاب المرشحين وتبيان مهارات وقدرات ومميزات شخصية كل مرشح ومرشح منهم. 


ومن ثم قام الأستاذ إياد إغبارية بشرح وتوضيح قوانين وضوابط الدعاية الانتخابية، وحث الطلاب على الاتزام بها، كما وقام بعرض ميثاق الشرف أمام جميع طلاب المدرسة ودعا المرشحين لتوقيعه والتعهد بالالتزام ببنوده، وفي صبيحة يوم الخميس تمت عملية الإقتراع حيث احتفت المدرسة باعلان نتائج الانتخابات الطلابية التي تم اجراؤها، حيث جرت  وسط أجواء ديمقراطية وتنظيم مميز.


هذا وقد قام طلاب المدرسة بعملية التصويت للمرشح الذي اختاروه من خلال عملية التصويت , وتم الاعلان عن النتائج في حفل مهيب افتتحه مدير المدرسة الأستاذ عبد الباسط محاميد والذي مدح وشجع الطلاب المرشحين على حسن اخلاقهم وادابهم وتعاونهم مع بعض وحثهم على التحلي بروح الرياضية وتقبل النتائج برحابة صدر، وان يبارك الواحد الاخر معتبراً أن فعاليات اليوم هي ممارسة راقية لمعنى المنافسة الحرة والعادلة في أجواء من التسامح والإحترام المتبادل.


وقد تم الاعلان عن النتائج عل مسامع الطلاب والتي بحسبها تم الإعلان نجاح الطالبة ربى محاميد برئاسة مجلس الطلاب والطالب انس اغبارية لمنصب نائب رئيس مجلس الطلاب كما تولت الطالبة زينة محاميد منصب سكرتيرة مجلس الطلاب والطالب قصي محاميد الناطق بلسان المجلس الطلابي.




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