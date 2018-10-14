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حفل زفاف اسطوري للأميرة أوجيني​ حفيدة الملكة اليزابيث



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقيم اليوم حفل زفاف ​الأميرة أوجيني​، حفيدة الملكة اليزابيث وجاك بروكسسبانك (الذين التقيا منذ سبع سنوات في عطلة تزلج بسويسرا) في كنيسة القديس جورج.



حضر الحفل أكثر من 800 شخص، وقد بلغت تكلفة الحدث حوالى 2.5 مليون دولار.

 اختارت العروس فستان زفاف ملكي من تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، صاحبا دار بيتر بيلوتو في بريطانيا.

ووضعت الأميرة تاج وضعته الأميرة أوجينس، اذ يعود تاريخه إلى عام 1919، وهو تاج استعارته من جدتها الملكة .

يذكر أن الأميرة أوجيني تبلغ 28 عاماً وهي حفيدة الملكة إليزابيث وترتيبها الثامن في ولاية العرش، وهي الأبنة الثانية للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة والمعروف بدوق يورك . 




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