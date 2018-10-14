ادانة, محمود, محاجنة, من, ام, الفحم, بقتل, حسين, محاجنة, رميا, بالرصاص, وهو, يرقص, بحفل, زفاف, لرفضه, ادخاله, الى, مقهاه,

أدانت المحكمة المركزية في حيفا يوم الخميس الماضي الشاب محمود محاجنة 40 عاما من ام الفحم , بتهمة قتل حسين محاجنة ( صاحب مقهى في ام الفحم) قبل عامين رميا بالرصاص من مسافة قرية .النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق محمود محاجنة (39 عاما) من ام الفحم بتهمة قتل الشاب حسين محاجنة (28 عاما) باطلاق نار عندما كان يرقص في حفل زفاف (سهرة حناء) في قاعة الريف للافراح في ام الفحم الشهر الماضي .وكانت النيابة العامة نسبت للمتهم , تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد , وتهمة تتعلق بالسلاح والتسبب باصابة لاخر .ويستدل من لائحة الاتهام , انه يوم 22.9.16 في ساعات المساء , وقع نقاش بين المتهم والمغدور حسين محاجنة وهو صاحب مقهى (سهر الليالي ) في حي راس الهيش في ام الفحم , وذلك على خلفية رغبة المتهم دخول المقهى والبحث عن شاب اخر , الامر الذي رفضه المغدور حسين ومنعه من الدخول .ويستدل ايضا انه يوم 29.9.16 في قاعة الريف للافراح في ام الفحم نظمت سهرة حناء لشاب من ام الفحم وكان المغدور حسين محاجنة أحد المشاركين في الحفل , اضافة الى المتهم واخرين .المتهم وصل الى الحفل وبحوزته مسدس , كان يخفيه تحت ملابسه , وخلال "السهرة" حوالي الساعة 21:50 , كان الشاب المغدور حسين محاجنة يرقص في ساحة الرقص , وخلفه كان يقف الشابين شادي وحسن محاجنة , وفي مرحلة معينة أشهر المتهم سلاحه وتوجه الى المغدور حسين محاجنة واطلق النار عليه من مسافة قصيرة , حيث اطلق عليه عدة رصاصات اصابته وتسببت بوفاته كما واصيب كلا من الشابين حسن وشادي محاجنة .بعد اطلاق النار , اخذ شقيق المتهم المسدس منه وطلب منه مغادرة المكان .