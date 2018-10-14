تعيين, د.رفعت, جبارة, من, الطيبة, مديرًا, لقسم, القلب, في, هداسا,

تم مؤخرا وفي حفل بهيج تعيين د. رفعت جبارة من مدينة الطيبة مديرًا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس .

وياتي هذا التعيين في ظل المهنية العالية التي يتمتع بها الطبيب الانسان رفعت جبارة والذي شغل مناصبا عديدة في اكثر منمستشفى في البلاد.واكدت ادارة المستشفى على ان الطبيب رفعت جبارة , من افضل الاطباء في البلاد في مجال وتخصص القلب وانه يستحق هذا المنصب وبجدارة .