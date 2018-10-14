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تعيين د.رفعت جبارة من الطيبة مديرًا لقسم القلب في هداسا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم مؤخرا وفي حفل بهيج تعيين د. رفعت جبارة من مدينة الطيبة مديرًا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس .




وياتي هذا التعيين في ظل المهنية العالية التي يتمتع بها الطبيب الانسان رفعت جبارة والذي شغل مناصبا عديدة في اكثر منمستشفى في البلاد.


واكدت ادارة المستشفى على ان الطبيب رفعت جبارة , من افضل الاطباء في البلاد في مجال وتخصص القلب وانه يستحق هذا المنصب وبجدارة .




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