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هبوعيل ام الفحم يتعاقد مع المهاجم حمادة انور‎



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وقع اللاعب حمادة انور من جديد مع فريق هبوعيل ام الفحم من جديد ليعود من جديد للاحمر الفحماوي بعد غياب عنه لمدة عام كامل.


واكدت ادارة الفريق بان المهاجم حمادة انور سيعزز حلقة الهجوم التي يفتقدها الفريق بشكل كبير بهذا الموسم.


وقالت الادارة بان هناك تعزيزات قادمة لدعم الفريق.




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