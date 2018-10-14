مسيرة, محبة, ووئام, ونبذ, للعنف, عشية, الانتخابات, في, الجديدة, المكر,

بتنظيم مجموعة أهل الخير ، اقيم ظهر امس السبت في قرية الجديدة المكر مسيرة خير ومحبه ووئام ونبذ العنف .جمعت المسيرة جميع مرشحي الرئاسة لمجلس محلي الجديدة المكر , الدكتور عمر كيال ، سهيل ملحم ، وسام عريض ، عادل كيال , اضافة الى مشاركة واسعة من مرشحي قوائم العضويه ومدراء المدارس ورجال الدين واهالي القرية .واشار الاهالي انها خطوه جريئه نتمنى ان تعمم بكل قرانا ومدننا العربية .وكانت المسيرة انطلقت من ساحة البيادر قرب مسجد بلال حتى ساحة العين بالمكر.