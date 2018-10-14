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مسيرة محبة ووئام ونبذ للعنف عشية الانتخابات في الجديدة المكر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




بتنظيم مجموعة أهل الخير ، اقيم ظهر امس السبت في قرية الجديدة المكر مسيرة خير ومحبه ووئام ونبذ العنف .

جمعت المسيرة جميع مرشحي الرئاسة لمجلس محلي الجديدة المكر , الدكتور عمر كيال ، سهيل ملحم ، وسام عريض ، عادل كيال , اضافة الى مشاركة واسعة من مرشحي قوائم العضويه ومدراء المدارس ورجال الدين  واهالي القرية .

واشار الاهالي انها خطوه جريئه نتمنى ان تعمم بكل قرانا ومدننا العربية .

وكانت المسيرة انطلقت من ساحة البيادر قرب مسجد بلال حتى ساحة العين بالمكر.




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