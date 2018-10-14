تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فتاة تم مسح ذاكرتها كليا.. وتعود للحياة بـ"دماغ أبيض"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تكن الشابة البريطانية فران جيل، البالغة من العمر 25 عاما، تعلم بأنها في يوم ما، لن تتمكن من التعرف على أقرب أفراد عائلتها وأصدقائها، بعد عملية معقدة أجريت لها بسبب مرض دماغي نادر.



واستيقظت جيل بعد العملية "شخصا مختلفا تماما" بعد أن تم مسح ذكرياتها بسبب التهاب دماغي نادر، يبدأ فيه جهاز المناعة بالجسم بمهاجمة خلايا دماغية سليمة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبت.


وفقدت عالمة الأحياء البحرية، من مقاطعة كورنوال ببريطانيا، كل ما كانت تعرفه بما في ذلك فترة تعليمها الجامعي التي امتدت خمس سنوات، ويتوجب عليها الآن أن تتعلم كيف تتعرف على كل شيء من حولها من جديد.

وقالت جيل: "لم أتخيل أن يكون لقائي مع الناس الذين أعرفهم منذ سنوات كأنه لقاء لأول مرة. إنه أمر محزن حقا. أشعر أيضا أنني ألتقي بنفسي مرة أخرى، لأنه ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عما كنت عليه قبل اليوم".


وأضافت: "يقول الناس إنني إنسانة جديدة، وإنني شخص مختلف، وإنهم مضطرون إلى قبول ذلك. كل ما أريده هو العودة إلى ذكرياتي القديمة الجميلة".


وبدأت المشكلة مع جيل بصداع نصفي، أدى إلى اضطرارها للبقاء في السرير لمدة أسبوع، حيث اعتقد الأطباء أن الصداع ناجم عن شد في عضلة بالرقبة بادئ الأمر.


لكن الأمر تطور بعد أيام، حيث طلبت لها إحدى صديقاتها سيارة الإسعاف لنقلها مباشرة إلى مستشفى، وهناك أدخلت في غيبوبة بهدف إنقاذ حياتها، لضمان عدم حدوث أي حركة مفاجئة قد تزيد حالتها سوءا.


وبعد أسبوع، شعرت جيل بعد أن استيقظت في المستشفى بأنها شخص مختلف تماما، وكانت غير قادرة على القراءة أو المشي أو التحدث لعدة أسابيع، حيث كانت آنذاك لا تزال بحاجة إلى إعادة تعلم العديد من المهارات الحياتية الأساسية.


وأوضحت: "أن القيام بأبسط الأشياء، مثل استخدام الكمبيوتر أو التنقل في أحد المتاجر الكبرى، أصبح صعبا للغاية".


وتابعت: "إنه من المحزن أن كل السنوات التي أمضيتها تم محوها مثلما يمسح أحدهم الطباشير عن السبورة".




كلمات متعلقة

فتاة, تم, مسح, ذاكرتها, كليا.., وتعود, للحياة, بـ"دماغ, أبيض",

تابعونــا

مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 2018-12-28 | 10:34:48

وضع خبراء شركة سياحة "Biblio Globus"، قائمة بأكثر الوجهات السياحية شيوعا بين المدن...

"الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية! "الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية! 2018-12-27 | 16:50:52

أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو...

كيف تتشكل حبات البرَد؟ كيف تتشكل حبات البرَد؟ 2018-12-27 | 16:00:18

تتأثر عدد من دول بلاد الشام بمنخفض جوي يصاحبه هطول أمطار غزيرة، مع تساقط حبات...

مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! 2018-12-27 | 14:20:27

قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة...

رقم هاتفك .. أخطر مما تتصور رقم هاتفك .. أخطر مما تتصور 2018-12-27 | 13:15:30

يعمد عدد كبير من الناس إلى حماية حساباتهم البنكية وصفحاتهم على المواقع...

"ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 2018-12-27 | 10:51:34

بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018 حوالي 100 مليار...

كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ 2018-12-27 | 09:09:38

ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة "الواتساب" للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات،...

81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 2018-12-26 | 15:50:05

أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل...

أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! 2018-12-26 | 15:00:04

في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في...

قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 2018-12-26 | 14:20:24

كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجوربث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب زيود السجن علاء ام الفحم 25 عاما محكمة عقوبة دهس محاولة قتل جنود مواطنين يهود سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان بث مباشر :آرسنال و واتفورد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com