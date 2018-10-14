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مصرع عامل (30 عاما) سقط من ارتفاع في ورشة ببات يام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه صباح اليوم الاحد اثر سقوطه من ارتفاع شاهق في ورشة بناء بمدينة بات يام .


وافيد ان العامل سقط الى ذاخل بئر عميق في المكان , وقد تم اقرار وفاته في مكان الحادث متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


وجاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية :" .طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص عامل سقط في بئر بورشة بناء كبيرة .الطواقم عملت على تخليص العالق الذي سقط في المكان بين طبقات المبنى المشيد وسط استخدام معدات خاصة للوصول اليه , حيث اعلن عن وفاته في المكان".







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