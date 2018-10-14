مصرع, عامل, (30, عاما), سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, ببات, يام,

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صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا...
اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال...
شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع...
عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في...
تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...
انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...
اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...
احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...