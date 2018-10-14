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وصلة رقص لهيفاء وهبي في حفل زفاف خاص بالقاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفل زفاف خاص مساء أمس الجمعة 12 أكتوبر بالقاهرة.



هيفاء وهبي، اختارت للحفل فستان زيتي جرئ  كشف عن ظهرها وساقيها وقدمت باقة مميزة من أغانيها التي تفاعل معها حضور الحفل خاصة أغاني ألبومها الأخير “حوا”، والذي طرحته موخرًا عبر موقع “يوتيوب”.


الفنانة اللبنانية قدمت وصلة رقص على نغمات أغانيها وسط تفاعل كبير من حضور الحفل، كما شاركت العروسين الرقص والتقطت العديد من الصور التذكارية معهما.


إطلالة هيفاء في الحفل جاءت مككرة حيث سبق وأحيت بها إحدى حفلاتها الفنية العام الماضي.


وكانت هيفاء وهبي، قد طرحت مؤخرًا أغاني ألبوم «حوا»، كاملًا عبر موقع «يوتيوب»، والألبوم يضم 15 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، منها “كان زمان”، “إضحك”، “وحشني”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام”، “مزيكا”، بالإضافة الى أربع أغنيات كانت طرحتها سابقاً وهي “توتة”، “قّلها بحبك”، “ما تيجي نرقص”، و”أهضم خبرية”.


هيفاء وهبي، ظهرت على بوستر ألبومها الجديد «حوا»، بفستان ميتاليك من توقيع Alexandre Vauthier يتميز بقصة الكتف الواحدة، ويبلغ سعره نحو 1,648 دولاًا أميركيًا.


كما رشحتها bama مؤخرًا لجائزة الأكثر شعبية في العالم العربي خلال عام 2018.




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