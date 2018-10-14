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طبيب المنتخب المصري يفجر مفاجأة بشأن إصابة صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، امس السبت، عن مفاجأة بخصوص إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح.



وقال أبو العلا إن اللاعب اشتكى من "ألم خفيف"، بالعضلة الضامة، في بداية المباراة، التي فاز فيها الفراعنة على سوازيلاند (4-1)، أمس، بتصفيات بطولة إفريقيا 2019، لكن الجهاز الفني لم يقم بتغييره.


وأوضح طبيب المنتخب، في تصريحات إذاعية، أنه تواصل مع نظيره في ليفربول، لإخطاره بحالة صلاح.


وأكد أن صلاح لن يغيب لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن محمد النني، اشتكى من الإصابة أيضًا عقب المباراة، لكن حالته تتحسن، ومن الوارد لحاقه بلقاء الجولة الرابعة للتصفيات، أمام سوازيلاند، الثلاثاء المقبل، ونفس الأمر ينطبق على عمرو طارق.


وسجل صلاح الهدف الرابع، لكنه خرج مصابًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي جرت في استاد السلام.


واستبعد مدرب المنتخب المصري، خافيير أجيري، لاعب الريدز من رحلة الفراعنة إلى سوازيلاند، بسبب الإصابة، حيث سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه.




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