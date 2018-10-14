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ميرا طفيلي تتحضر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتحضر وصيفة ملكة جمال لبنان ​ميرا طفيلي​ للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام في الصين في 8 ديسمبر/ كانون الأول حيث ستمثل لبنان في المسابقة العالمية.



الطفيلي كشفت عن الخبر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة لها كتب بداخلها موعد الحفل، وعلقت عليها بالتالي: "سوف أمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2018 في سانيا في الصين في 8 كانون الأول".


التعليقات انهالت على الصورة التي نشرتها طفيلي حيث تمنى متابعوها أن تحصد اللقب الجمالي العالمي وتكون خير ممثلة للبنان.




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