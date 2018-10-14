الصورة, الأولى, لـ, تامر, حسني, من, المستشفى, وهو, ممنوع, من, الغناء,

بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان المصري ​تامر حسني​ والتي إستدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى بسبب مشكلة في الأحبال الصوتية.

نشر ​حسام حسني​ شقيق تامر رسالة عبر صفحة الأخير على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كشف فيها عن وضعه الصحي حيث قال:" مازالت الحالة الصحية للفنان تامر حسني غير جيدة ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية ولازال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى لتوضيح ومنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر".وأضاف:" وتلزم فترة علاجه الراحه التامة وعدم الكلام والغناء لمدة شهر مع الالتزام بجميع تعليمات الدكاترة في رحلة العلاج".وتابع:" هو بيشكر كل اللي سأل عنه وكتب له كلمه من القلب وبيشكر كل اللي زاروه وبيشكر كل جمهوره العظيم اللي مهتم بيه وبيدعيله وبيقول الحمدلله على كل حال ان شاء الله هبقى احسن وربنا يحفظكم من كل سوء يارب".وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لتامر من داخل المستشفى أثناء إجرائه للفحوصات الطبية واتفق الطبيب المعالج مع شقيق تامر على ضرورة سفره خارج مصر واستكمال باقي الفحوصات الطبية هناك وتحديدا في لندن وأمريكا، لاسيما في ظل عدم تحسن حالته حتى الآن.