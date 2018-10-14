تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-09 14:15:46 جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها |  2019-01-09 14:10:12 السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا |  2019-01-09 13:47:16 كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه |  2019-01-09 13:20:29 تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا |  2019-01-09 13:09:19 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 |  2019-01-09 13:02:46 "موت" الخلايا العصبية طريق التغلب على شيخوخة الدماغ |  2019-01-09 13:00:56 صديقته السابقة تفضحه بالتسجيلات: رونالدو "مريض نفسي" |  2019-01-09 12:25:39 فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه |  2019-01-09 11:51:17 السجن 11عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران |  2019-01-09 11:47:19 عائد من الموت.. جندي سوري يخرج من النعش فيصدم مشيعيه |  2019-01-09 11:24:43 فيديو وصور-مصرع مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من معاوية واصابة اخرين بحادث قرب مفرق وادي-عارة على شارع 6 |  2019-01-09 11:18:34 اجتماع بين نتنياهو وترامب قبل الانتخابات باسبوعين |  2019-01-09 11:14:20 ضبط سائق 24 عاما من حيفا يقود ورخصته مسحوبه في طريقه لزيارة صديقه بالسجن فسجن الى جانبه |  2019-01-09 10:38:51 اعتقال مشتبهين من اللد وقرى الشمال والقدس بتجارة السلاح |  2019-01-09 10:12:47 بلدية عكا تنهي أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصورة الأولى لـ تامر حسني من المستشفى وهو ممنوع من الغناء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان المصري ​تامر حسني​ والتي إستدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى بسبب مشكلة في الأحبال الصوتية.



نشر ​حسام حسني​ شقيق تامر رسالة عبر صفحة الأخير على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كشف فيها عن وضعه الصحي حيث قال:" مازالت الحالة الصحية للفنان تامر حسني غير جيدة ولكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية ولازال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى لتوضيح ومنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر".


وأضاف:" وتلزم فترة علاجه الراحه التامة وعدم الكلام والغناء لمدة شهر مع الالتزام بجميع تعليمات الدكاترة في رحلة العلاج".


وتابع:" هو بيشكر كل اللي سأل عنه وكتب له كلمه من القلب وبيشكر كل اللي زاروه وبيشكر كل جمهوره العظيم اللي مهتم بيه وبيدعيله وبيقول الحمدلله على كل حال ان شاء الله هبقى احسن وربنا يحفظكم من كل سوء يارب".


وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لتامر من داخل المستشفى أثناء إجرائه للفحوصات الطبية واتفق الطبيب المعالج مع شقيق تامر على ضرورة سفره خارج مصر واستكمال باقي الفحوصات الطبية هناك وتحديدا في لندن وأمريكا، لاسيما في ظل عدم تحسن حالته حتى الآن.




كلمات متعلقة

الصورة, الأولى, لـ, تامر, حسني, من, المستشفى, وهو, ممنوع, من, الغناء,

تابعونــا

في ظل العاصفة “نورما”.. راغب علامة سبق الكل ونكت على حالو في ظل العاصفة “نورما”.. راغب علامة سبق الكل ونكت على حالو 2019-01-09 | 14:10:03

علّق السوبر ستار راغب علامة على العاصفة “نورما” وما أحدثته من سيول وطوفان،...

إبنة المخرج السوري بسام الملا “تتخطّى الحدود بإطلالات جريئة إبنة المخرج السوري بسام الملا “تتخطّى الحدود بإطلالات جريئة 2019-01-09 | 13:06:34

أثارت الفنانة شمس الملا، إبنة المخرج السوري بسام الملا، جدلًا واسعًا على مواقع...

وشم جديد لإيمان العاصي يثير التساؤلات وشم جديد لإيمان العاصي يثير التساؤلات 2019-01-09 | 11:58:47

شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...

أحمد جمال يفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته أحمد جمال يفاجئ الجمهور بإعلان خطوبته 2019-01-09 | 10:23:41

أعلن المطرب الشاب أحمد جمال خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع «أنستجرام»، حيث نشر...

بعد سنوات خلاف.. رولا يموت توجه رسالة مؤثرة لأختها هيفاء وهبي بعد سنوات خلاف.. رولا يموت توجه رسالة مؤثرة لأختها هيفاء وهبي 2019-01-09 | 10:15:18

بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، وجهت الفنانة...

سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها في السينما سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها في السينما 2019-01-09 | 08:26:25

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد زوجها، المخرج وائل رمضان بشكل...

إليسا تتضامن مع المشردين في ظل العاصفة "نورما" إليسا تتضامن مع المشردين في ظل العاصفة "نورما" 2019-01-08 | 16:00:00

تعاطفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مع المشردين الذين يعيشون من دون مأوى خلال هذه...

ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ “أحمد زاهر” ومنعه من المشي؟ ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ “أحمد زاهر” ومنعه من المشي؟ 2019-01-08 | 15:00:55

بعد أن ضجة وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تدهور...

هل اقترب موعد زفاف مي حلمي و محمد رشاد؟‎ هل اقترب موعد زفاف مي حلمي و محمد رشاد؟‎ 2019-01-08 | 12:49:50

على ما يبدو أن زفاف الإعلامية المصرية ​مي حلمي​ من الفنان ​محمد رشاد​ أصبح...

نسرين طافش بـ"لوك" جديد وترقص على أنغام "اتعلموا"..فيديو نسرين طافش بـ"لوك" جديد وترقص على أنغام "اتعلموا"..فيديو 2019-01-08 | 10:55:08

أثارت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ إعجاب متابعيها، بتغيير شكلها مع بدء العام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسغابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل العمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com