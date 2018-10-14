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2018-12-20 18:18:28
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2018-12-20 18:13:44
ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط
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2018-12-20 18:08:01
المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن
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2018-12-20 16:02:23
كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار
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2018-12-20 15:43:43
نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا
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2018-12-20 15:35:08
عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة!
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2018-12-20 15:30:02
دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب
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2018-12-20 13:54:41
فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام
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2018-12-20 13:33:31
هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار
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2018-12-20 13:20:21
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2018-12-20 13:08:39
ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد
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2018-12-20 12:54:41
لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت
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2018-12-20 12:32:31
"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال!
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2018-12-20 12:29:59
دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013
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إزاحة الستار عن سيارة لامبورجيني إيرانية الصنع
2018-10-14 09:27:58
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إزاحة الستار عن سيارة لامبورجيني إيرانية الصنع
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