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مرشح الرئاسة لبلدية عرابة منيب بدارنه في الامسية الفنية : التغيير ات لا محالة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



 اكد مرشح الرئاسة لقائمة الحراك الشبابي في عرابة , المهندس منيب بدارنه: "بان نهج التغيير في ادارة بلدية عرابة ات لا محالة بفضل وعي اهلنا في عرابة واستيائهم من النهج التقليدي " .



وقد اقيمت امسية شبابية فنية بحضور المئات من الرجال والنساء تولى عرافة الحفل نجوان نصار وافتتح الاحتفال بنشيد موطني من غناء بشار موعد .


وكانت فقرة ثانية جوقة معهد عرابة الموسيقى بغناء وصلة غنائية تراثية ثم  قصص شباب وشابات من عرابة يزيد بدارنة، اسيل نمارنة، فاطمة عاصلة، وائل سعدي وكيف سيحلها الحراك ولماذا الحراك وكانت كلمة لمرشح الرئاسة المهندس منيب بدارنه.



وعزف بيانو من ديما نجارواختتم الاحتفال بوصلة كوميدية للفنان العرابي نضال بدارنهتفاعل معها الحضور.







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- صالح

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