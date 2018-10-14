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مع بداية العام 2019 - عمرك 15 ونص .. بتغدر تقدم تيؤوريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اوعز وزير المواصلات يسرائيل كاتس الى الجهات المختصة بتخفيض سن المتقدمين لامتحان السياقة النظرية ( تيؤوريا ) ليصبح 15 عاما ونصف العام بدلا من 16 عاما وثلاثة اشهر كما هو معمول به اليوم .



ويندرج ذلك في اطار الجهود لتخفيض حجم الحوادث الناجمة عن استخدام الدراجات الكهربائية / وسيبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من مطلع العام المقبل .




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