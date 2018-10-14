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شركات الطيران العالمية أمام تحدٍ جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه الطيران المدني في العالم تحدياً مهماً يكمن في نقصٍ متنامٍ في أعداد الطيارين بالعالم، خاصة في المناطق الآسيوية.



ووفق منظمة الطيران المدني الدولية، فإن الطيران التجاري يحتاج إلى ستة آلاف طيار جديد خلال الـ15 سنة المقبلة.


يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطيران المدني في العالم تحديات كبيرة، أبرزها الإضرابات النقابية بسبب طلب المزيد من الامتيازات للطيراني، وارتفاع أسعار البترول.


ويتوقع البنك الدولي أن تصل أعداد المسافرين جواً بعد 40 عاماً مقبلة، إلى 2.3 مليار مسافر.




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