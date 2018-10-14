شهدت قاعدة عسكرية بلجيكية كارثة عسكرية، حين تسببت سلسلة أخطاء في هدر ملايين الدولارات إثر انفجار مقاتلة من طراز "أف 16" واحتراق أخرى، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وقال مصدر عسكري في بلجيكا إن الطائرة الأولى دمرت بشكل شبه كامل في الحادث، فيما احترقت الثانية التي كانت متوقفة بجانبها، وذلك بعدما أطلق ميكانيكي طلقات نارية من "مدفع غاتلينغ" عن طريق الخطأ خلال عملية صيانة.وأوضحت الصحيفة أن فنيين اثنين يعملان على متن طائرات تابعة للقوات الجوية البلجيكية أصيبا في الحادث، الذي وقع في قاعدة فلورينز الجوية، الواقعة على بعد 60 ميلا جنوب بروكسيل، الخميس.وأظهرت مجموعة من الصور، المنشورة على موقع "تويتر"، أعمدة دخان ضخمة تتصاعد في السماء، فيما حضر على وجه السرعة أكثر من 30 رجل إطفاء وعمال طوارئ آخرين لعين المكان تجنبا لكارثة أكبر.وكان موظفو الصيانة يقومون بإصلاح الطائرة F-16، التي كانت متوقفة بالقرب من برج المراقبة، بعيدا عن أنظار المدفع، وهو الأمر الذي تسبب في الكارثة "غير المقصودة"، وفق ما قالت "ديلي ميل".وبعد نهاية الإصلاح، تم تزويد الطائرتين بالوقود، من أجل القيام بمهمة تدريبية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.وجاءت الطلقات النارية من مدفع غاتلينغ، عيار 20 ملم، القادر على إطلاق 6 آلاف طلقة نارية في الدقيقة. ويعد المدفع هذا واحدا من أفضل الأسلحة المعروفة بإطلاقها السريع للنار في وقت قصير.