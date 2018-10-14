واشنطن, بوست:, هذا, ما, سيفعله, ترامب, مع, السعودية,

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أظهر مؤشر «بلومبرغ» لأغنى 500 ملياردير، خسارة أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار في...
نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية الاتهامات...
قال مسؤول مغربي إن السلطات المغربية تعتقد أن المشتبه بهم الأربعة في مقتل سائحتين...
قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي...
أعرب الملك الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا...
اعلنت عضو الكونغرس الأميركي، فلسطينية الاصل، رشيدة طليب إن أداء اليمين الدستورية...
أعلن متحدث عسكري أميركي أن أمر انسحاب الجنود الاميركيين من سوريا تم توقيعه. وقال...
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة جنود بلاده العاملة في عملية "برخان"...
قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان إكيهيتو، الذي أتم عامه...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد...