واشنطن, بوست:, هذا, ما, سيفعله, ترامب, مع, السعودية,

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا افتتاحيا، تحدثت فيه عن أصداء اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله لمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقد اجتاح نبأ اختطافه ومقتله المحتمل جل وسائل الإعلام التي استنكرت هذا الفعل، كما تردد صدى هذا الخبر في مجتمع الأعمال.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ترامب ومساعديه، مثلما فعلوا سابقا قبل اختفاء خاشقجي، يرسلون رسالة مفادها أنهم "سيتحملون عبء حتى أكثر المغامرات المتهورة وغير القانونية لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان" شريطة أن يشتري أسلحة أمريكية.وأضافت أن اثنين وعشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، أصدروا حكما قانونيا يقضي بإجراء تحقيق من جانب إدارة ترامب للتحقق من ارتكاب جرائم حقوق الإنسان من عدمه، عندما دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. وفي حال ثبتت صحة هذه الإدعاءات، يجب أن يخضع المسؤولون عن ذلك لعقوبات أمريكية.وأشارت الصحيفة إلى أن المشرّعين الذين كانوا يعملون على منع بيع المزيد من الأسلحة إلى الجيش السعودي، مثل السناتور كريس ميرفي (ديمقراطي من ولاية واشنطن)، أكدوا أنه بإمكانهم الآن إجراء تصويت في الغرض.