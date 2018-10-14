مصرع, الطالب, أمير, هاني, مكاوي, من, القدس, بحادث, طرق, مروع,

يشار الى ان المرحوم كان في مدرسة الطور الشاملة للبنين بالقدس .وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من المسجد الأقصى المبارك الى مثواه الأخير .

لقي الطالب أمير هاني مكاوي من القدس مصرعه صباح اليوم الاحد جمتأثرا بجراحه جراء تعرضه لحادث طرق مروع .

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