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مصرع الطالب أمير هاني مكاوي من القدس بحادث طرق مروع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الطالب أمير هاني مكاوي من القدس مصرعه صباح اليوم الاحد جمتأثرا بجراحه جراء تعرضه لحادث طرق مروع .


يشار الى ان المرحوم كان في مدرسة الطور الشاملة للبنين  بالقدس .

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من المسجد الأقصى المبارك الى مثواه الأخير .




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- احمد علقم

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