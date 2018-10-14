اليوم - عودة اكثر من 306 آلاف طالب وطالبة الى مقاعد الدراسة في 62 جامعة وكلية في البلاد

افتتح اليوم العام الاكاديمي الجديد بحيث يتوجه اكثر من 306 آلاف طالب وطالبة الى مقاعد الدراسة في 62 جامعة وكلية.

64% من الطلاب يعتبرون مستوى التعليم في الجامعات جيدا

ويبلغ عدد طلاب اللقب الجامعي الأول "البكالوريوس" 230 الفا واللقب الثاني "الماجستير" 63 الفا و"الدكتوراه" 11 الفا . ويشار الى ان عدد الطالبات يفوق عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي .وقد هدد السلك الاكاديمي الصغير في جامعتي "تل ابيب" و"بن غوريون" وفي الكليات المدعومة حكوميا بينها "سابير" و"روبين" و"تل حاي" باتخاذ إجراءات نقابية للمطالبة برفع الاجور وتحسين ظروف العملويستدل من استطلاع اجرته نقابة الطلاب القطرية لدى 8000 طالب وطالبة ان 64% من المستطلعين لا يعتقدون ان المؤسسات الاكاديمية تؤهلهم بشكل جيد للانخراط في سوق العملكما يعتقد 83% منهم ان اهم موضوع يجب معالجته هو تعزيز العلاقة بين التحصيل الاكاديمي ومتطلبات سوق العمل.ويستشف من الاستطلاع ان 64% من الطلاب راضون عن مستوى الدراسة في الجامعات وان نسبة مماثلة منهم راضون عن معاملة المحاضرين لهم واستعدادهم لتقديم المساعدة للطلاب