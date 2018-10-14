تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 17:39:13 اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم |  2019-01-01 17:29:44 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 |  2019-01-01 17:27:58 رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية |  2019-01-01 17:23:55 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 |  2019-01-01 17:22:27 الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ |  2019-01-01 15:49:50 الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-01-01 11:51:30 التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ |  2019-01-01 11:42:12 آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني |  2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة الطقس: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية باردة نسبيا في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

حالة, الطقس:, ارتفاع, طفيف, آخر, على, درجات, الحرارة, لتصبح, حول, معدلها, السنوي,

تابعونــا

اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم اعتقال مشتبهين من الطيبة وكفر قاسم بقتل صراف فلسطيني من طولكرم 2019-01-01 | 17:39:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية رئيسة العليا تامر بتوسيع تركيبة القضاة إلى أحد عشر قاض للبت في التماس النائب أكرم حسون ضد قانون القومية 2019-01-01 | 17:27:58

رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...

شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 شرطة السير تعرض معطيات إنجازاتها للعام 2018 2019-01-01 | 17:23:55

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...

الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ الغاء الاضراب المقرر ليوم الاحد بعد المصادقة على بنود قانون سقايل البناء‎ 2019-01-01 | 17:22:27

في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...

الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي الطفلة مينا حسن من المشهد اول مولودة في البلاد عام 2019 في مستشفى الناصرة الانجليزي 2019-01-01 | 15:49:50

شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن ,...

التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ التقرير التلخيصي لبطيرم لعام 2018: انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال العرب جراء التعرض لحوادث غير متعمدة‎ 2019-01-01 | 11:51:30

نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...

آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني آفي جباي يعلن فض المعسكر الصهيوني وفك الشراكة مع ليفني 2019-01-01 | 11:42:12

في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع...

مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر 2019-01-01 | 10:52:07

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...

الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل 2019-01-01 | 10:37:51

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...

عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة 2019-01-01 | 10:29:27

أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهتفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة طرعان مجلس محلي عماد دحلة اضاءة شجرة الميلاد احتفال اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابشقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان اتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com