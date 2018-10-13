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برشلونة يتعلم درس نيمار



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تلقى برشلونة ضربة موجعة في صيف عام 2017، برحيل البرازيلي نيمار، لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن صفقة نيمار، دفعت إدارة برشلونة لرفع الشروط الجزائية في عقود اللاعبين، سعيا لعدم تكرار هذا الأمر.

وأوضحت أن برشلونة قام برفع الشرط الجزائي في عقود: ليونيل ميسي، من 300 إلى 700 مليون يورو، وتير شتيجن من 80 إلى 180 مليون يورو، وسيرجي روبيرتو من 40 إلى 500 مليون يورو، وجيرارد بيكيه من 200 إلى 500 مليون يورو، وصامويل أومتيتي من 60 إلى 500 مليون يورو، وبوسكيتس من 200 إلى 500 مليون يورو.

وينتظر جوردي ألبا، تجديد عقده الذي ينتهي عام 2020، ويبلغ الشرط الجزائي به 150 مليون يورو، وأيضًا راكيتيتش، حيث أن الشرط الجزائي الحالي في عقده 125 مليون يورو.

 





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