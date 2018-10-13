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أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية



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تعاطفت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ مع الطفلة العراقية فرح التي ظهرت على احدى البرامح التلفزيونية العراقية والذي عرض قصة حياتها الصعبة حيث انها يتيمة وتعيش بظروف مأساوية.

وفي التفاصيل فقد عرضت الفنانة أحلام تبني الطفلة فرح لمساعدتها على العيش بطريقة مناسبة، وذلك من خلال تعليق كتبته على منشور الإعلامي علي عذاب حول الطفلة اليتيمة، حيث كتب له التالي: "أنا مستعدة اتبناها اعطوني رقمها".


وبعد تعليق أحلام كتب عذاب التالي: "شكرا جزيلا للفنانة الامارتية الكبيرة احلام وايضا شكرا للفنانة العراقية الكبيرة الاء حسين على هذا الكلام جميل ممتن من حضراتكم ..

وانا عد وعدي ونظرت حياتي لبلدي لا بد ان نصحح اذا كلنا تعاونا ورفضنا واقعنا المرير .

خلينا كلنا نكون صوت واحد لا للظلم لا للاطهاد لا للعبوديه فلتحيا الطفولة والأنسانية ...".

 





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