ترامب:, لم, تكن, هناك, صفقة, مع, تركيا, لإطلاق, سراح, القس, برانسون,

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، أنه لم تكن هناك صفقة مع تركيا لإطلاق سراح القس برانسون.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته بالإفراج عن القس الأمريكي.

وصرح دونالد ترامب أن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرجت تركيا عنه، سيصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت، وسيستقبل في البيت الأبيض في اليوم ذاته على الأرجح.

وغادر القس الأمريكي أندرو برانسون مساء الجمعة تركيا، متوجها إلى ألمانيا عقب إطلاق القضاء التركي سراحه بعد محاكمته بتهم "التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية".

وذكرت وكالة "الأناضول" أنه غادر تركيا إلى جانب زوجته نورين من مطار "عدنان مندريس" في إزمير.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عن القس الأمريكي.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.