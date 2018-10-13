أبناء, قانا, تلتقي, بالجامعيين, والجامعيات, من, كفركنا,

نظم الكادر الشبابي لقائمة أبناء قانا مؤتمرا بعنوان: الطالب الجامعي وكيل للتغيير في مجتمعه.شارك به المئات من الطلاب والطالبات الجامعيين من كفركنا، حيث كانت محاضرة قيمة للمحاضر غسان صالح ثم كانت كلمة للدكتور يوسف عواودة رئيس قائمة أبناء قانا تحدث بها عن دور الشباب عامة والجامعيين منهم خاصة ومسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم.

وختم اللقاء بحوار مفتوح وصريح بين الحضور والدكتور يوسف اشتمل على أسئلة واقتراحات من الحضور.وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالمؤتمر معتبرينه خطوة مهمة في مسيرة النهوض بكفركنا بشراكة حقيقية مع شرائح مهمة من المجتمع الكناوي كشريحة الشباب والطلاب...