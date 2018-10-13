مجوهرات, الملكة, ماري, أنطوانيت, للبيع, في, مزاد, علني!,

ماري أنطوانيت من أشهر شخصيات التاريخ. كانت ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر التي تنسب لها المقولة المشهورة "إذا لم يكن هناك خبزٌ للفقراء.. دعهم يأكلون كعكاً"

أصبحت ماري مكروهة جدًا حيث كانت تسرف في إغداق الأموال على محاسيب البلاط، ولم تعط أي اهتمام للأزمة المالية بفرنسا.

أثناء حكم زوجها تفاقمت الأمور ونشبت الثورة وأعدمت ماري أنطوانيت في 16 أكتوبر 1793 م, وأعدم زوجها وتوفي ابنهما ومع وفاتهم انتهى عهد الملوكية في فرنسا. قبل موتها استطاعت ان تهرب مجوهراتها الى النمسا. في الشهر المقبل سيتم الكشف عن مجوهراتها بعد 200 سنة حيث ستباع القطع المذهلة والتاريخية في مزاد علني في بيت سوثبيز.