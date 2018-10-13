الناصرة:, اصابة, سائق, بجراح, متوسطة, اثر, حادث, طرق, في, موقف, البيج, فاشن,

حادث دهس وقع في موقف مجمع البيج فاشن في مدينة الناصرة اليوم السبت
الامر الذي ادى الى اصابه متوسطه وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى العفوله عن طريق طاقم מציל חיים لاستكمال العلاج.
حادث دهس وقع في موقف مجمع البيج فاشن في مدينة الناصرة اليوم السبت
الامر الذي ادى الى اصابه متوسطه وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى العفوله عن طريق طاقم מציל חיים لاستكمال العلاج.
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