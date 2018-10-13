الناصرة:, 3, اصابات, اثر, حادث, طرق, بالقرب, من, مستشفى, النمساوي,

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وعلى الفور تم نقلهم عن طريق طاقم מציל חיים وطاقم الشفاء وطاقم نجمة داوود الحمراء الى المشفى في الناصره لاستكمال العلاج.

وقع مساء اليوم السبت حادث طرق بالقرب مستشفى العائله المقدسه ( النمساوي ) أسفر عن ثلاثه اصابات طفيفة

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