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الناصرة: 3 اصابات اثر حادث طرق بالقرب من مستشفى النمساوي



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وقع مساء اليوم السبت حادث طرق بالقرب مستشفى العائله المقدسه ( النمساوي ) أسفر عن ثلاثه اصابات طفيفة

وعلى الفور تم نقلهم عن طريق طاقم מציל חיים وطاقم الشفاء وطاقم نجمة داوود الحمراء الى المشفى في الناصره لاستكمال العلاج.





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