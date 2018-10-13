التوقيع, على, ميثاق, شرف, لانتخابات, مجلس, محلي, يافة, الناصرة,

بأجواء طيبة وأخوية، قام ظهر اليوم السبت، ممثلو القوائم لانتخابات مجلس محلي يافة الناصرة بالتوقيع على بيان شرف من أجل انتخابات تعكس النهج الحضاري ليافة الناصرة خلال السنوات الطويلة، وقد ورد في البيان ما يلي:





"اجتمعنا، نحن ممثلي القوائم والمرشحين لرئاسة المجلس المحلي، وأجمعنا على إصدار ميثاق شرف لانتخابات مجلس محلي يافة الناصرة، وفيما يلي نصه:1- الحفاظ على النسيج الاجتماعي الوحدوي بين كافة أهالي يافة الناصرة.2- احترام التنافس الحر والشريف، والعمل بحرية على ترويج البرامج الانتخابية.3- العمل على نشر أجواء الاحترام للآخر ولآرائه ومواقفه في الانتخابات.4- رفض العنف بكل اشكاله والتصدي لأي ظاهرة تهدف إلى تمزيق وحدة يافة الناصرة، وتلك التي تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.5- اعتماد دعاية انتخابية حضارية وراقية.6- إتاحة الظروف والأجواء المريحة لأهالي يافة الناصرة للمشاركة في العملية الانتخابية، لأنهم أصحاب الشأن في اختيار ممثليهم وتقرير وِجهة بلدتهم.7- احترام حسم الناخب اليافوي ومباركة الفائز في الانتخابات، وجعل يافة الناصرة ومصلحتها هدفًا للجميع".