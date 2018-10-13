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ناصرتي ردا على اتهامات حملة العفيفي:  الا يفهمون ان هناك قيم ومعاني هي اهم بكثير من مكسب سياسي 



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في بيان لقائمة ناصرتي اليوم السبت ردا على ادعاءات حملة وليد العفيفي حول الغاء توزيع المناشير: "حينما تفجع الناصرة بوفاة ثلاثة من ابناءها البررة نصراويون حتى الصميم فلا عجب ان تؤجل قائمة ناصرتي توزيع منشورها الذي كان مخططا لتوزيعة والتأجيل جاء من باب المواساة للعائلات الكريمة من ال عبد الخالق وال الزعبي وال مروات ذلك ان التعاضد النصراوي واللحمة اهم عندنا بكثير من توزيع المنشور".

للاسف هناك من نسب عدم توزيع المنشور لخلل في التنظيم وانفضاض الجمهور عن علي سلام وناصرتي. 

واضافت ناصرتي في بيانها: " ترى الا يفهم هذا البعض ان هناك قيم ومعاني هي اهم بكثير من مكسب سياسي هنا ومكسب هناك. لقد جئنا من هم الناس والمهم ومعاناتهم ولا نرى بالعمل السياسي الا اداة نسعى من خلالها لرفع الظلم عنهم والاحساس معهم في السراء والضراء".

ان تنفي عن ناصرتي انها اجلت توزيع منشورها بهذا التفسير الارعن فيه انتقاص سافر بالعائلات النصراوية الكريمة واتهام لا يليق بمن هو راغب في ان يتقدم ليعمل لمصلحة الناس. 

ناصرتي تترحم على الحاج عدنان عبد الخالق الذي عاش كريما محبا للناس. وتترحم على المربي المعلم اكرم زعبي ابا يزيد معلمنا واستاذنا الذي ربى وعلم الالاف من ابناء الناصرة والمجتمع العربي. وتترحم على الحاج ابو شوقي الماير - مروات عميد العائلة وترى بنفسها جزء لا يتجزء من هذه العائلات الكريمة. 

نحس بالم الناس ووجع الناس ونرى بتاجيل توزيع المنشور خطوة صحيحة في الاتجاة الصحيح. 

ما همنا الكرسي فالكرسي هزاز ولكن احدا لن يهز محبتنا تعاضدنا تكافلنا مع اهلنا. 

وابدا على طريق الناصرة وقيمها الاصيلة نسير. 

 





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الناصره - عنان

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