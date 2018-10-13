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المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تستقبل أهالي طلابها



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من أجل تعزيز التواصل وتقوية أواصر العلاقات بين المدرسة وأولياء أُمور الطلاب، إستقبلت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بأشجارها وزهورها أولياء أُمور طلابها، حيث تم تنظيم أمس الجمعة إجتماعًا عامًا وهامًا.


وكانت موضوعات الإجتماع حول أهمية تواصل الأهالي مع طاقم المعلمين، تعليمات وقوانين المدرسة، الإمتحانات والدراسات اليومية ومقابلة مربي الصفوف والتعاون معهم من أجل مصلحة الأبناء والبنات وإنتخاب لجنة أولياء أُمور صفية.
بداية إفتتح الإجتماع المربي شكري دهامشة وثمن تجاوب وحضور الأهالي، ثم تلته جوقة المدرسة وقدمت نشيد المدرسة "مدرستنا الحديقة" التي أتحفت الحضور بصوتها الشجي، بعد ذلك ألقى مدير المدرسة أُ. مشهور عباس كلمته ورحب بالأهالي وبين تضحية هيئات المدرسة من أجل الأبناء وأثنى على الجهود المبذولة وشكر حضور الأهالي على هذا اللقاء الأول من السنة الدراسية وأكد أن المدرسة ليست بجدرانها وليست بمعلميها بل لطلابها وأوضح أن المدرسة توفر الطاقات وتشحذ الهمم لكي تعطي القوة والقدرات للأبناء، وأشار إلى دور الأهل وإهتمامهم في تربية الأبناء وإعدادهم للمدرسة لافتًا إلى رؤية المدرسة الباحثة عن بيئة تعليمية والتعاون والتضحية وتقديم الأبناء وتطويرهم وتحسينهم حتى يتقدمون ويكونوا متفوقين بالحياة وسعداء في المستقبل وفي المجتمع.

 

 


وتطرق إلى الإمتحانات وتعاون المدرسة مع الأهل لما لدورهم من أهمية في نجاح المسيرة التربوية التعليمية.
وتلاه رئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب قصي علي الصالح وألقى كلمته وتحدث عن عمل اللجنة ومثابرتها مع المدرسة وفعالياتها في تحسين البرامج والتعاون الدائم مع الهيئة المدرسية، وأشاد بدورها الفعال للإستمرار في مسيرة العطاء والتقدم.

 


وبعد الإجتماع توجه الأهل إلى الصفوف للقاء المربين وللتأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الطلاب ولإنتخاب لجنة من كل صف على أن يتم فيما بعد دعوة أعضاء اللجان لإنتخاب لجنة أولياء أُمور للمدرسة.
هذا وقد أعرب الأهالي عن إرتياحهم للأجواء التربوية والتعليمية في المدرسة وأثنوا على عمل الإدارة وطواقم التدريس برؤية وتخطيط شامل من أجل رفع مكانة المدرسة.


بدوره قال مدير المدرسة أُ. مشهور عباس: "نحن في المدرسة نعمل جادين على توفير المناخ التربوي من أجل التقدم في المسيرة التعليمية لتخريج أجيال صالحة وإنشاء جيل ناجح متميز".

 





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