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دخان خلال الاجتماع الشعبي في حي الروم: على رئيس البلدية الحالي ان يبرر اخفاقه بتنفيذ المشاريع



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اقامت جبهة الناصرة الديمقراطية مساء امس الجمعة اجتماعها الشعبي لأهالي الاحياء: النمساوي، البلدة القديمة والروم بحضور حاشد

 

 على رئيس البلدية الحالي ان يبرر اخفاقه بتنفيذ المشاريع

رئيس قائمة جبهة الناصرة لعضوية بلدية الناصرة، مصعب دخان فكانت له ككل مرة كلمة مليئة بالوثائق والتفاصيل فقد اكد دخان في كلمته ان المشاريع الخمس التي يتباهى رئيس بلدية الناصرة بأنع نفذها خلال فترة وجوده كان مخطط لها وعلى بعد خطوة من التنفيذ في عهد الادارة الجبهوية

فقال دخان: " قبل الاجتماع اهتممت بأن ابحث عن وثيقة وزارية تؤكد ان حي الجليل المكون من 2949 وحدة كانت مجهزة ومبيوع اول شققها بتاريخ 21.2.2010

اما مبمى البلدية فقد كان قبلها مدرسة الجليل الثانوية ولكي نقوم بتجهيز وبناء مبنى البلدية كان علينا ان نعثر على اطر اخرى ونبني مدارس اخرى فاخر مدرسة بنيت في عهد الادارة الجبهوية كانت مدرسة بيت الحكمة
ولان الرئيس الحالي مستعجل لينجز مبنى البلدية فقام ببنائها بدون موقف للسيارات وخلق ازمة سير بالاضافة لأزمة المنطقة هناك".

جسر بير الامير ودوار الببج مسؤولة عنهن נתיבי ישראל بدأ واضاف دخان: " اما عن ازمة السير في دوّار البيج فقط بدأ التحرك لايجاد حلول لازمة البيج عندما بدأت حركة السير تؤثر على نتسيريت عيليت وتدخل رئيس بلدية نتسيريت عيليت رونين بلوط".

واضاف دخان: " سأتحدث عن المشروعين الذين لم ينجح سلاّم بانجازهما ولم يتابعهما خلال ولايته، فالمشروع الاول هو الجامعة في حي القفزة والمشروع الثاني هو توسيع مسطح المدينة هذان المشروعان اختفيا بتاتا

اما هذا الاسبوع فقد قام رونين بلوط، رئيس بلدية نتسيرت عيليت بوضع حجرا اساس لمشروعين وهما: حجر اساس لمشروع قطار خفيف سُمي مشروع (الناصرة - حيفا) ولكنه لا يمت للناصرة بصلة
والمشروع الثاني التلفريك، المشروع السياحي الذي كان يجب ان يكون من جبل القفزة ولكن لانه لا يوجد احد في بلدية الناصرة واعي لهذا المشروع فقد انتقل مليونا شيكل لنتسيرت عيليت وهنا يجب عليه ان يبرر لنا كيف اخفق بهما

اما مشروع القطار الخفيف هو مشروع قامت كتلة الجبهة والرفيق شريف زعبي قدم اعتراض عليه لكون هذا المشروع لديه 7 محطات في نتسيرت عيليت ولكن لا يوجد اي محطة في الناصرة ولذلك عارضناه ولكن بلدية الناصرة وافقت عليه بجرة قلم".

وفي النهاية اكد مصعب دخان: " خرج الينا نائب رئيس البلدية يوسف عيّاد متهما ايانا بإفشال ميزانية البلدية اما من يتحمل مسؤولية افشال الميزانية هو رئيس البلدية لوحده

فأنا احمل نسخة من الميزانية التي لو كان لدينا شك ضئيل بان البلد ستضرر من تصويتنا فكنا سنوافق على تمريرها لكن الميزانية هي تصويت ثقة برئيس البلدية وبما ان ١٠ اعضاء صوتوا ضد اي انهم لا يثقوا بال٢٠١٧ مشينا الميزانية لان شبح اللجنة المعينة يلوح في الافق اما في ٢٠١٨ كنا على علم باقتراب الانتخابات وبأن الانتخابات ستجرى في موعدها وليس كما ادعى الرئيس الحالي ان لديه تمديد ل3 سنوات اضافية".

 

 ونحن بالمكان الصحيح وهذا بفضل الجبهة التي ترفعت لمصلحة البلد

وخلال كلمته أكد المرشح التوافقي لرئاسة بلدية الناصرة، وليد العفيفي على اهمية الوحدة بين اطياف البلد كافة للنهوض بها من جديد وذلك بعد 5 سنوات قام خلالها رئيس البلدية الحالي، علي سلاّم بإقصاء المدينة عن دورها الوطني التاريخي في لجنة المتابعة العليا وحتى في البرلمان.
وخلال كلمته قال العفيفي: " مشاكلنا عديدة ولكن بدايتنا ستكون بتوحيد البلد والمشاركة الحقيقية والتعاون بداخل المجلس البلدي وانا ادعو مؤيدي ناصرتي والموحدة لدعمهم للمرشح الحقيقي".

واضاف وليد العفيفي: " يوم 30/10 سنكون كوحدة وحدة لدعم الاحزاب ونحن بالمكان الصحيح وهذا بفضل الجبهة التي ترفعت لمصلحة البلد".

وشدد وليد العفيفي حول اهمية جهاز التربية والتعليم في بلدية الناصرة، فقال في كلمته: " علينا اعادة الهيبة لجهاز التربية والتعليم الجهاز الذي عليه مسؤولية مستقبل اطفالنا
هذا الدور الذي عمل عليه بنجاح لم يمنح مدراء الاقسام والتعيينات في المدارس لم تكن بتأهيل ... اتبع سياسة التجهيل اذا احنا سنكون في بلدية الناصرة سنعيد بناء جهاز المعارف وتعزيز مكانة المعلم وبدائل عديدة والتشديد على التعليم الخاص من جيل ابتدائي حتى التوجيه للدراسة في الجامعات ومرافقتهن في سوق العمل لرفع مكانتنا الاقتصادية هذا البرنامج سيكون بعمل جماعي في المجلس البلدي".

 

 علينا ان نوقف المخترة

اما مرشحة قائمة جبهة الناصرة وابنة البلدة القديمة د. خلود فاهوم فقد اكدت في كلمتها: " ساتحدث عن امور اراها يوميا لم اسمعها من الصحف او التلفزيون، فأنا اسكن في البلدية وارى يوميا الاعتداءات واعمال العنف السوق لنا جميعا وقبل كل شيء علينا ان نعيد الامان لهذه المنطقة علينا ان نوقف المخترة التي تدفع اي شخص لاستغلال الحيز العام لمصلحته الشخصية البلد لي ولك وليست ملك خاص

واضافت د. فاهوم: " بالنهاية نحن موجدون في مجتمع ومكّون من افراد وكل فرد لديه وظيفته وانا فخورة بأنني انتمي لمجتمع اغلب مبادراته الاقتصادية في السوق كانت مبادرات نسائية من نساء شجاعات اقمن المشاريع التي تذوت الهوية النصراوية".

 

 لم يكن يوما تصويتنا في حي الروم يوما ما بناءا على انتماء طائفي

وفي الاجتماع الذي تولى عرافته امير اسبانيولي اكد المرشح الثاني في قائمة جبهة الناصرة ومدير مركز الاحداث الارثوذكسي، الياس لبس: " نادي الاحداث هو دليل كيف ان اشخاص قلائل وضعوا اهداف ومشوا عليها متطوعين وموظفين وجنود مجهولين وهو دمج الاطفال والاهالي في اطار واحد وهذا ما اريده من وجودي في البلدية تخصيص نوادي ومراكز جماهيرية ولها دعم ومتابعة يومية فاولاد اكثر في النوادي اي اقل عدد في الشارع واكثر اطفال تمارس رياضة اقل اطفال عنيفة وهذا هدفنا

واضاف لبس: " لم يكن يوما تصويتنا في حي الروم يوما ما بناءا على انتماء طائفي فمن خالد الذكر توفيق زياد حتى رامز جرايسي والان وليد عفيفي هي اسماء عملت لصالح الناصرة
العمل السياسي ليس فقط شعارات لازم نأخذ ادوارنا فالشباب الصغار مسؤوليتها ان تختار بأي خط يبدأ حياته ... للخطاب العقلاني والملتزم بقضايا الوطن

نتمنى من حي الروم ان يأخذ دوره كبقية احياء المدينة".





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