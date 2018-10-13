أمريكا:, اتفاق, إسرائيل, وسوريا, على, فتح, معبر, القنيطرة,

قالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة اتفقت على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان يوم الاثنين.

وأضافت هيلي في بيان أن فتح المعبر "سيسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات ا١لجولان".