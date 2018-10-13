تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-08 23:05:48 غزة: اعتقال 45 عميلا بعد عملية المستعربين في خانيونس |  2019-01-08 23:01:36 صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية |  2019-01-08 22:56:23 نتنياهو يقدم طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية |  2019-01-08 19:50:21 ضبط اسلحة واعتقال رجل 40 عاماً في شعفاط |  2019-01-08 20:47:50 العربية للتغيير: نحترم قرار الشعب ونرفض تهميش الناس وما كان لن يكون |  2019-01-08 20:46:15 ام الفحم:أولياء أمور طلاب صف البستان في حي البيار يعلنون الإضراب غدا |  2019-01-08 19:43:47 اسرائيل: نريد تهدئة طويلة واموال قطر تمنع الانفجار السريع |  2019-01-08 17:14:43 أحمد الطيبي يعلن انفصاله عن القائمة المشتركة |  2019-01-08 19:40:38 اندلاع النيران في عامود كهرباء في كفرقرع |  2019-01-08 18:27:52 بلدية عرّابة تنتخب نوّابها وتتجه نحو تشكيل ائتلاف واسع |  2019-01-08 18:26:42 محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله |  2019-01-08 16:00:03 أردوغان يرفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي |  2019-01-08 16:00:48 9.2 مليون شخص يوميا في مترو موسكو! (فيديو) |  2019-01-08 15:24:42 اعتراف بإصابة معلم بنوبة قلبية خلال فض شجار بين الطلاب, إصابة عمل |  2019-01-08 15:16:11 النصراوي مؤنس دبور في طريقه لاحدى الفرق العريقة في العالم .... دبور - سأترك زلتسبورغ خلال اسبوعين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القس برانسون يغادر تركيا متوجها إلى ألمانيا ومن ثم إلى أمريكا



  |     |   اضافة تعليق



غادر القس الأمريكي، أندرو برانسون، مساء الجمعة، تركيا متوجها إلى ألمانيا، عقب إطلاق القضاء التركي سراحه "إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية".

 

ووفقا لوكالة "الأناضول" غادر القس الأمريكي برفقة زوجته نورين، مطار "عدنان مندريس" في إزمير.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح محامي برانسون، إسماعيل جيم هالاوورت، أنّ موكله توجه إلى ألمانيا وسيقضي فيها يومين، ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن، وتحت الإقامة الجبرية.

وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم "التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمة "غولن" و"حزب العمال الكردستاني"، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أعوام وشهر و15 يوما.

وأواخر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة أن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرجت تركيا عنه، سيصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت.

وذكر ترامب أن طائرة تحمل برانسون ستهبط في قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن يوم السبت، وسيزور البيت الأبيض.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

 





كلمات متعلقة

القس, برانسون, يغادر, تركيا, متوجها, إلى, ألمانيا, ومن, ثم, إلى, أمريكا,

تابعونــا

أردوغان يرفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي أردوغان يرفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي 2019-01-08 | 16:00:03

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن...

تركيا.. الحمير عوضا عن الأكياس في المحلات التجارية! تركيا.. الحمير عوضا عن الأكياس في المحلات التجارية! 2019-01-08 | 13:43:06

لجأ مواطن تركي لإدخال حماره إلى محل تجاري، احتجاجا منه على قانون أصدرته السلطات...

صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل صور - استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش صراصير الليل 2019-01-08 | 10:16:16

هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات...

طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" طبيب تركي يرفض ابنه الشرعي: لن أربي "أولاد الأعداء" 2019-01-08 | 08:33:52

اعترف طبيب أسنان تركي بابنه الرضيع من امرأة روسية، فيما رفض تحمل "مسؤولية أبوته"...

مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران مساعد خامنئي يكشف عن محاولة أمريكية لإجراء محادثات مع إيران 2019-01-08 | 06:22:17

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن علي شمخاني المساعد المقرب من الزعيم الأعلى آية الله...

البابا يدعو لاستئناف المفاوضات البابا يدعو لاستئناف المفاوضات 2019-01-07 | 23:54:43

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني...

ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض 2019-01-07 | 15:47:29

نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع...

سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 2019-01-07 | 14:07:59

توقعت مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9,9%...

أبو مرزوق: القادم أسوء أبو مرزوق: القادم أسوء 2019-01-07 | 14:06:46

عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات...

إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية 2019-01-07 | 00:25:52

تناول الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية كايل ميزوكامي في مقالة له في موقع "ذا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالدهس طالب عرعرة النقب مصرع وفاة قاصر الصف السابع شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة سائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان اصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي lh[تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتقاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com