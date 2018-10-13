محطات, على, الصراط, خطبة, الجمعة, بجامع, عمر, المختار, يافة, الناصرة,

أُقيمت أمس فريضة شعائر خطبة وصلاة الجمعة المباركة في جامع عمر المختار يافة الناصرة بحضور حشد من أهالي البلدة والمنطقة، وقد إستهلها القارئ الشيخ سليم خلايلة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم بصوته الشجي مع الصلاة على النبي مما زاد أجواء إيمانية روحانية.

وبعد رفع الآذان الثاني ألقى الخطبة الشيخ موفق شاهين إمام وخطيب الجامع حيث إفتتحها بحمد الله سبحانه وتعالى وهدايته والشهادة به وبالرسول الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بعنوان "محطات على الصراط"، وتحدث فضيلته ما هو الصراط الذي من أجله بعث الله النبيين وأرسل المرسلين وأنزل الكتب وشرع الشرائع ومصير العبد به مرهون والذي جعله الله دعاء المسلمين في سورة الفاتحة والفاتحة من غير الصراط لا تقبل كأن الدين كله مجموع على الصراط المستقيم.





وأكد أنه يوجد أحاديث كثيرة تصف الصراط المستقيم وأشار إلى الحديث كيف يمر الناس على الصراط (فناج مسلم ومخدوش مكلم ومكردس في النار) وقام بتفسير وشرح الحديث وبين حب النبي عليه الصلاة والسلام لأُمته.

وذكر أقسام المارين على الصراط وأن الصراط هو المنهج والمحطات وبين كرم الله سبحانه وتعالى.



وفي الختام تطرق إلى قصيدة اليتيمة ودعا الله سبحانه وتعالى الهداية الى الصراط المستقيم.