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قلنسوة: اصابة رجل بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار



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اصيب رجل بالخمسينات من عمره بجراح خطيرة بعد جراء تعرضه لإطلاق نار اثناء تواجده داخل سيارته في احد شوارع مدينة قلنسوة.

وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية الى المكان التي قدمت الإسعافات الاولية للمصاب ومن ثم تم نقله الى المستشفى في حين شرعت الشرطة بالتحقيق.

 

قلنسوة: اصابة رجل بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار




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