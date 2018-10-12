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عرعرة النقب: اصابة شاب (21 عامًا) بجراح بالغة الخطورة في شجار



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قدم الطاقم التابع لمؤسسة نجمة داوود الحمراء العلاج الاولي لشاب يبلغ من العمر (21 عامًا)

وعلى الفور تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع بحالة خطيرة، وهو يعاني من جراح عميقة في القسم العلوي من جسده

عرعرة النقب: اصابة شاب (21 عامًا) بجراح بالغة الخطورة في شجار




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