سقوط, متجول, (65, عاما), في, منطقة, يركا, وحالته, بالغة, الخطورة,

اكد كايد الظاهر، الناطق الاعلامي للاعلام العربي بسلطة الاطفاء والامان في بيان له ليوم الحمعة، أن شخص سقط في واد على مدخل بلدة يركا ، طواقم إنقاذ من محطة زفولون هرعت إلى المكان وباشرت بأعمال البحث، علمًا أنّ 4 طواقم تعمل في المكان، حيث تمّ إنقاذ عالق في واد بيركا من قبل طواقم الاطفاء والانقاذ في المكان

وفي بيان لاحق من مركز حيان الطبي جاء فيه ان المتجول يبلغ من العمر (65 عامًا)، وقد سقط من ارتفاع 6 امتار عندما كان بجولة برفقة مجموعة من المتنزهين في منطقة يركا وقد تم نقله الى المستشفى وقد وصفت حالته بالخطيرة