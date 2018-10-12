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مصعب دخان ل"الصنارة": رئيس البلدية لا يمثل أهل البلد,ولو لم يكن وليد عفيفي مرشحاً لكنّا سنخوض المنافسة



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق



* على الأقل في الموضوع الوطني,الرئيس أقصى نفسه وأقصى الناصرة من الإجماع الوطني للداخل الفلسطيني ونحن نريد ان نعيد الناصرة لمكانتها الطبيعية العاصمة الوطنية للجماهير العربية


 *تدير البلدية ادارة غير مهنية لا تُشرك لا الأعضاء الآخرين ولا حتى مدراء الأقسام وكل الأمور متعلقة برئيس البلدية وتتركز في يديه.

*همَّ رئيس البلدية الحالي هو كيف يكسب الانتخابات بعد 20 يومًا وليس كيف نرى الناصرة بعد 10 سنوات. 

*الناصرة اليوم في وضع مخنوق وما لم نجد الحلول فإن هذه البلد تتجه نحو الانفجار.

*قائمة  الجبهة هي القائمة الوحيدة التي ستُدخل امرأتين عضوتين للبلدية هما أمال شحادة وشهد طه.

*ممكن ان نستفيد من تجربة رفاقنا الكبار والقدامى لكنهم ليسوا موجودين في موضع اتخاذ القرار. والدور القيادي لجبهة الناصرة هو للجيل الجديد .



الصنارة: دخلتَ معترك العمل البلدي قبل خمس سنوات , وذلك بعد 40 سنة من ادارة الجبهة للبلدية, فجأةً وجدت نفسك وزملاءَك في المعارضة. كيف تنظر الى هذه السنوات وكيف تلخصها ؟

دخان: كانت السنوات الخمس الماضية  من الأمور المفيدة من وجودنا في المعارضة. ذلك أننا رأينا الأمور وتعاملنا معها بشكل يختلف عمّا كان خلال وجودنا في الائتلاف. وهذا بحد ذاته أمر جيد. وكمجموعة شابة من أعضاء البلدية اطّلعنا على كيفية إدارة الأمور بشكل مهني بالذات من نقطة أننا نواجه إدارة بلدية صعبة في التعاون وهو ما دفعنا الى الدخول في التفاصيل الدقيقة أحيانا. واكتسبنا تجربة جيدة جداً رغم كون غالبيتنا أعضاء لأول مرة في البلدية , وكل واحد منّا يحمل اجندته ومشاريعه وأحلام وآمال ليقدمها للمدينة مشحونين بطاقات كان أملنا ان نعطيها للبلد. وإذ بنا فجأة نواجه رئيس بلدية يعمل بشكل انفرادي ولا يريد أن يعمل مع احد من أعضاء البلدية, حتى من كتلته وليس فقط من الآخرين المعارضين له, فكم بالحري بالمعارضة. هذا أدى الى خيبة أمل معينة أننا لم نستطع ان نقدم الأمور التي كنا نريدها. لكننا لا نزال نحمل قسما كبيراً من هذه المشاريع والآمال التي نريد ان نقدمها للبلد خلال الدورة القادمة. 

ولكن أيضاً خلال هذه السنوات الخمس عرفنا ان الوضع في الناصرة لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه فترة أطول. هناك حاجة للتغيير ولإجراء تحالفات لصنع هذا التغيير. وقد تم ترشيحي يوم 9/12/2017 خلال مؤتمر جبهة الناصرة لرئاسة البلدية. لكن مع الأشهر الماضية رأينا انه من الأنسب خلال هذه المرحلة خوض المعركة الانتخابية من خلال تحالف ودعم مرشح توافقي وبالتالي تم سحب مرشح الرئاسة ودعم الأخ وليد عفيفي.هذه النقطة تُحسب لصالح الجهة ولا تُحسب عليها بأن يتحمل الجسم السياسي الأكبر في البلد مسؤولية اتخاذ مثل هذا القرار. وهي ليست المرة الأولى في تاريخ الناصرة اذ كانت الجبهة او كتلة الحزب قبل ذلك تدعم مرشحاً آخر. ففي سنة 1974 دعمت الجبهة المرحوم انيس كردوش وبعد مرضه فقط تم طرح ترشيح الرفيق توفيق زياد. المهم في الأمر انه يجب تغيير الوضع في الناصرة. والناصرة بحاجة لأن تسترد عافيتها في كل المستويات بما فيها الوطنية وفي الجو العام في البلد وفي الناحية الاقتصادية والتجارية والسياحية .هذا الأمر يحتاج الى توافق. ومن هنا فان الهدف في موضوعة التوافق ليس فقط ان نربح في الانتخابات او ان ينجح المرشح الذي ندعمه. بل ان نشكل جواً عاماً مريحاً يستطيع اهل البلد العيش في ظلاله.

الصنارة: هل الجو العام تغيّر او شعرتم براحة معينة منذ الاتفاق مع العفيفي, مع العلم ان الحالة تقاطبيه اليوم.. فمن جهة الرئيس سلاّم ومن معه وفي المقابل العفيفي ومَن معه.دخان: نحن شعرنا بارتياح في كل أوساط البلد منذ ان قمنا بهذه الخطوة هدفنا هو ان نصل لارتياح ما بعد الانتخابات, أي ان ننهي الانتخابات ونستمر في جو عام مريح خلال السنوات القادمة وإعادة البلد لطبيعتها, الأمر غير الطبيعي الذي كان هو اننا انهينا الانتخابات ثم الانتخابات المعادة في شهر آذار 2014 وبقيت الناصرة في جو غير طبيعي ولا نزال حتى اليوم. هذا امر غير صحي وغير طبيعي, الهدف بعد هذه الانتخابات وبغض النظر عن النتيجة, ان تعود البلد الى  حالها الطبيعية وليس ممكناً او طبيعيا ان نستمر العيش وكأن الانتخابات لا تزال قائمة.
الصنارة: هناك مَن يرى المشكلة الأساسية في الناصرة في "الجو العام". لكن هناك امور اخرى غير ذلك مغيبة في ظل هذا "الجو العام" منها العنف وما الى ذلك.

دخان: نعم العنف هو جزء من هذا الجو العام والموضوع الوطني جزء من ذلك. نحن تعاملنا مع رئيس بلدية أقصى نفسه وأقصى الناصرة من الاجماع الوطني للداخل الفلسطيني ونحن نريد ان نعيد الناصرة لمكانتها الطبيعية العاصمة الوطنية للجماهير العربية, الناصرة كانت بوصلة للجماهير العربية ونريد ان نعيد للناصرة مكانتها الرائدة بين  جماهيرنا, لكن هناك امور أخرى حصل فيها تراجع منها أن الناصرة اليوم تدير بلديتها ادارة غير مهنية لا تُشرك لا أعضاء البلدية الآخرين ولا حتى مدراء الاقسام وكل الأمور متعلقة برئيس البلدية وتتركز في يديه .وهذا أمر غير صحي لبلد مثل الناصرة فيها أكثر من 80 ألف مواطن وهناك حاجة لتقسيم المهام بشكل هرمي على الجميع ما يضمن أداء أفضل.

نحن نتعامل مع إدارة بلدية ليست لديها رؤيا للمستقبل, همّ رئيس البلدية هو كيف يكسب الانتخابات بعد 20 يوما وليس كيف نرى الناصرة بعد 10 سنوات. نحن بحاجة لرؤيا بعيدة المدى لأن الناصرة اليوم في وضع مخنوق وما لم نجد الحلول فإن هذه البلد تتجه نحو الانفجار. ونحن نحمل معنا رؤيا تليق نرى الناصرة بعد 30 سنة.ورئيس البلدية لا يمثل اهل البلد, على الأقل أهل البلد انفسهم في الموضوع الوطني, مثلاً موقف أهل البلد كان ضد تكريم نتنياهو في عين ماهل, الرئيس تصرف بعكس ذلك وشارك في تكريم نتنياهو ولم يهتم برأي وموقف أهل الناصرة.كذلك مشاركة الناصرة والبلدية في الإضرابات التي كانت خلال السنوات الخمس كان نعامل البلدية معها رفع عتب فقط لا أكثر.

الصنارة: وبماذا تتركز رؤيتكم للناصرة بعد 30 سنة؟

دخان: النقطة الأساسية تستند الى ان مستقبل البلد يحتم توسيع مسطح المدينة ودون ذلك لا مستقبل للمدينة وأهلها. نحن نحمل على عاتقنا خلال المرحلة القادمة وطرحنا أنفسنا كتلة ضامنة في البلدية وهمّنا الأساسي ايجاد السبل والطرق لتوسيع المسطح وإذا لم يتم ذلك فلا مستقبل لنا.ومعروف انه كانت هناك خطة قدمت في شهر 7 سنة 2013 من قبل بلدية الناصرة وإدارتها الجبهوية الى وزارة الداخلية بإشراف المهندس الپروفيسور يوسف جبارين وكان هذا الطلب مهنياً وبأعلى المستويات ولم يكن أمام وزارة الداخلية مناص سوى القبول بالمشروع .كان  الحديث عن لجنة تعيين حدود, لكن هذا المشروع اختفى من على طاولة رئيس البلدية ولا نعرف لماذا وصلنا الى هذه النقطة. نحن سنطرح المشروع من جديد خلال الدورة القادمة وكلنا امل وإيمان مع القدرات والإمكانات النصراوية المهنية ان تتمكن البلدية من تحصيل هذا المشروع لتلبية احتياجات المدينة وأهلها. ونحن نعلم ان هناك مَن يطرح مثلاً إجراء تبديل مساحات داخل الناصرة (منطقة شبرينتساك) بمناطق اخرى. نحن نرفض ذلك. فمنطقة شبرينتساك هي حق لأهالي الناصرة ونحن واعون لمثل هذه الطروحات التي كان منها ما طرح من قبل بلدية نتسيرت عليت مثلاً لكننا نرفض ذلك وليس من حق أحد ان يطرح مثل هذه الطرح.

الصنارة: ماذا تقصدون بمفهوم "كتلة ضامنة", وهل هذا يشمل الجبهة فقط ام الجبهة مع حلفاء؟

دخان: نحن نقول ان كتلة الجبهة في بلدية الناصرة القادمة ستكون "كتلة ضامنة" تضمن الاستقرار في المجلس البلدي (للجبهة اليوم 8 أعضاء من 19) وتتيح العمل لرئيس البلدية المنتخب بالإضافة لأعضاء البلدية الداعمين للتحالف. واعتقد انه في حال فوز مرشحنا وليد عفيفي سيكون هناك مجال للتعاون ولتحالف واسع جداً, نحن نتحدث عن تعاون أيضا مع أبناء بلدنا الموجودين في قائمة ناصرتي (اليوم 7 أعضاء) ونعتقد ان هناك حاجة لتعاون الجميع بغض النظر عن الانتماءات. فالناصرة بحاجة الى أكثر من 19 عضو بلدية بكثير نظراً لما تحتاجه من تحديات وما تكابده من قضايا بحاجة لحلول .اعتقد ان ما بعد الانتخابات وفوز عفيفي ستكون هناك أرضية صلبة تسمح لأن يكون هناك تحالف واسع, لكن هناك حاجة لكتلة ضامنة لكي لا يتعامل الرئيس مع أفراد بل مع كتلة لها مؤسساتها وحزب مع عمود فقري قوي يضمن لرئيس البلدية العمل براحة. والتحالف مع المرشح وليد عفيفي يشمل ليس فقط الجبهة بل هناك مركبات أخرى  لكننا كجبهة لم نتحالف مع هذه المركبات, وكل حزب من جهة عقد تحالفاً مع المرشح وليد عفيفي الذي أصبح مرشحاً توافقياً بعد ان اتفقت هذه المجموعات على دعمه لرئاسة البلدية وإحداث التغيير في إدارة البلدية في 30 أكتوبر لكن ما بعد الانتخابات متروك لحينة.

الصنارة: يُلاحظ انه في قائمة الجبهة تم تغيير كل الطاقم ما عدا مرشحين اثنين (مصعب دخان وأسامة كرام) وهناك توزيعة جديدة سواء من حيث الفئة العمرية او الأحياء. فكيف يتم طرح هذه القائمة في الشارع النصراوي الذي اعتاد الى فترة ليست بعيدة على اسماء ووجوه محددة؟

دخان: نعم هناك تغييرات في قائمة الجبهة وهناك عدة اعتبارات واستنتاجات تستند الى دراسات أجريناها في قيادة الجبهة. ورأينا ان هناك حاجة ماسة للتجديد فهناك طاقات شابة في الجبهة لديها ما تقدمه. القائمة تمتاز أنها شمولية تشمل كل البلد وكل مرشح من جهة مختلفة ويرى الناصرة من جهة مختلفة والصورة الكاملة تعطي صورة شاملة للناصرة  من عدة نقاط ما يمكن ان يعطينا إمكانية للتعامل مع ما يطرح في المدينة. وهي القائمة الوحيدة التي ستُدخل امرأتين عضوتين للبلدية هما أمال شحادة وشهد طه.

الصنارة: كانت هناك مراهنة على إمكانية النهوض , فمن خسارة الجبهة رئاسة وإدارة البلدية تعود الجبهة بقوة وتطرح نفسها بديلاً آنياً.. كيف استطعتم تخطي هذه المرحلة؟

دخان: نحن نتحدث عن جبهة عريقة لها جذورها وقواعدها في البلد لا تتزحزح وتنهار تحت ضربة واحدة مهما كانت قوية. أضف الى ذلك لدينا تنظيمنا المحلي والقطري وطيلة الوقت كنا في الساحة المحلية والقطرية, وخلال السنوات الخمس الماضية كنا السباقين في كل النضالات والتحركات الجماهيرية في الناصرة بكل ما يتعلق بشعبنا وقضيته الوطنية. ونحن نعتبر البلدية وسيلة من وسائل وآليات العمل وليست الآلية الوحيدة. هذا من جهة ومن الجهة الثانية تمكنا من طرح قائمة متجددة وشبابية يخوض اعضاؤها هذه التجربة لأول مرة .هذه نقطة قوة تحسب للجبهة وتدل انها تنظيم معافى وباق ولديه القدرة على تجاوز العقبات والمحن.


الصنارة: هناك إدعاء ان القيادة التاريخية او "الحرس القديم" كما يُقال لا تزال تمسك بخيوط اللعبة السياسية في الناصرة رغم ان القيادة شابة لكنها تحركها من الخلف؟

دخان: ممكن ان نستفيد من تجربة رفاقنا الكبار والقدامى لكنهم ليسوا موجودين في موضع اتخاذ القرار. نحن نفتخر بهم وبوجودهم ونحاول ان نستفيد من دورهم ومشاورتهم لكن في الحسم , الدور القيادي لجبهة الناصرة هو للجيل الجديد وهذا الأمر تم حسمه في مؤتمر الجبهة سنة  2014 وحصل التجديد,  نحن لا نتحدث عن التجديد ليس على مستوى بلد فقط إنما  قمنا بذلك داخل تنظيمنا فهناك سكرتير حزب لم يتجاوز عمره الثلاثين عاماً وسكرتير جبهة شاب وكل قيادة الجبهة شباب, ولدينا تصور شبابي للمستقبل, لكن أعضاء الجبهة المخضرمين لا يزالون في العمل والنشاط الجبهوي ونستعين بهم وبخبرتهم لكن الحسم في أيدي الجيل الشاب. وكل شخص من قيادة الجبهة لديه قدرته ومكانته.


الصنارة: عندما قررت الجبهة ان تتنازل هل هذا القرار كان معبراً عن قناعاتك؟

دخان: موضوع المرشح التوافقي موجود على طاولة الجبهة منذ سنتين. وطيلة الوقت كنا نتداول في ذلك الى ان تم عرض دراسات معينة خاصة بعد طرح الأخ وليد عفيفي مرشحاً, وجلسنا بشكل منفتح وبشفافية ومسؤولية تامة رأينا ان القرار الأنسب هو ان نعلن ما تم اتخاذه من قرار. ولو كان القرار شخصياً لكنت استمريت دون ضغط من أي طرف لكن المصلحة العامة هي التي حسمت, ولو لم يكن وليد عفيفي مرشحاً لكنّا سنخوض المعركة حتى النهاية ونحقق نتيجة طيبة.       
الصنارة: هل هناك مجموعات من المصوتين الذين صوتوا ضد الجبهة في المرة السابقة وتمت استعادتهم ؟

دخان: نعم هناك مجموعات كان لديها حمل على الجبهة من تراكمات لسنوات ماضية. وقسم منهم لم يصوت في الانتخابات السابقة وآخرون دعموا علي سلام. هؤلاء ايقنوا اليوم انهم حاولوا ان يصفعوا الجبهة كفاً تأديبياً لكنهم تسببوا في ان ضيعوا البلد, هؤلاء أدركوا ان النتيجة كانت بعكس ما تمنوا, كان همهم ان تبقى الجبهة في الإدارة لكن بعد هذه الفترة أدركت هذه المجموعات الى أين وصلت البلد وهي تدرك اهمية التغيير أكثر من غيرها.

الصنارة: هل هناك محاولة لاستغلال الطائفية في المعركة؟

دخان: نحن دائما نقول انه لا يجب الدمج بين الدين والسياسة احتراماً للدين. بعض النظر عن المصلحة الانتخابية  فإن اقحام الأمور الطائفية والدينية في الانتخابات يمس بالدين.الأجواء ليست ذات توجهات طائفية ونحن سنكون حريصين على ان لا تنجر الأمور الى هناك . فكل القوائم فيها ممثلون من كل الأحياء وكل الطوائف وهذا امر حيوي وجيد للبلد .واستبعد ان يتم استغلال امور طائفية .فهذا ليس في مصلحة احد.


الصنارة: في ما لو لم يحقق تحالفكم الفوز, ما هو تصوركم لهذا السيناريو؟
دخان: إيمانًا ومعرفةً نقول إن  الرياح تتجه نحو التغيير. والتغيير في 10/31 سيحصل . لكن مع كل ذلك نقول إننا أولاد هذه البلد ونحترم قرار ورأي أهل البلد وسنحترم رأي أهل المدينة حتى لو لم يدعمنا ذلك في توجهنا نحو التغيير.وسنتعامل مستقبلاً مع رئيس البلدية الذي سينتخب.

أخيراً أتوجه الى الجميع لخوض انتخابات حضارية ونزيهة ولنمارس مقولة "الانتخابات يوم والبلد دوم" فكل الانتخابات لا تساوي إساءة العلاقات بين ابناء البلد الواحد. نأمل ان تمر الأمور على ما يرام وما يقرره أهل البلد "عالراس والعين" . عملنا كل التحالف من اجل التغيير ونؤمن ان هذا التحالف قادر على احداث التغيير والقول الأول والأخير لأهل الناصرة.
مصعب دخان ل"الصنارة": رئيس البلدية لا يمثل أهل البلد,ولو لم يكن وليد عفيفي مرشحاً لكنّا سنخوض المنافسة




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