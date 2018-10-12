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الباحث السياسي التركي محمد أوزتورك لـ"الصنارة":السعودية سمحت حتى الآن للأتراك بتفتيش جزئي وليس تفتيشًا شاملاً كما يشاع



  |   أمين ابو جبل   |   اضافة تعليق



على اثر القضية التي تشغل العالم ووسائل الإعلام في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي  قال المحلل والباحث السياسي التركي محمد أوزتورك في حديث لـ"الصنارة": الكل يؤكد ان الخاشقجي قد اختفى والكل يعرف انه دخل القنصلية السعودية في اسطنبول وهذا كان جلياً من خلال الصور التي  عرضت بأن الخاشقجي دخل بالفعل القنصلية ولكن الصور والكاميرات الموضوعة لم تلتقط خروجه من القنصلية. وأضاف أوزتورك: إن قضية الخاشقجي تم تدويلها حيث ان السلطات الامريكية والتركية والأوروبية ودول أخرى تعمل على هذا الملف بعناية وتهتم به ولكن هناك غموض حول ما جرى داخل القنصلية لأن العاملين بالقنصلية يقولون بأنه خرج من القنصلية لكن ليس هناك دليل على ذلك كما ذكرت من قبل.


وأكد أوزتورك أن الرئيس التركي رجيب طيب أردوڠان يتابع هذا الملف بنفسه حيث قال يجب اثبات ادعاء القنصلية بأن الخاشقجي خرج من القنصلية وأضاف ان القنصلية يجب ان تقدم الدليل على خروج الخاشقجي منها وأنه لن يكتفي بالتصريحات. وعلى سؤال الـ"صنارة" بأن السلطات السعودية سمحت للسلطات التركية دخول القنصلية وإجراء تحقيق لماذا لم يتم ذلك حتى الآن؟ قال أوزتورك: قال أوزتورك هناك اشكاليات بهذا الموضوع لأن للسفارات والقنصليات حصانة ويمنع الدخول والتدخل بعملها. وأضاف ان السعودية سمحت حتى الان للأتراك بتفتيش جزئي وليس كما يقال ان هناك تفتيشاً بحرية ولذلك السلطات التركية تطلب الآن من السعودية بأن تسمح لها بتفتيش حر وشامل وكامل والأتراك ما زالوا ينتظرون موافقة السعودية وخصوصاً ان مع مرور الوقت يصعب ايجاد ادلة اما على سؤال الـ"صنارة" بأن الصحف والإعلام الأمريكي يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه هو من يقف وراء اختفاء الخاشقجي قال أوزتورك. كل هذه تحليلات وتكهنات حتى اللحظة لا يعرف أحد الحقيقة لأنه كما قلت الغموض يكتنف هذه القضية والجميع ينتظر ما سيجده المحققون الأتراك مما اطلعوا عليه وماسمح لهم بأخذه من القنصلية السعودية لذلك كل ما يقال حتى الآن ادعاءات وتكهنات.

وما زالت السلطات التركية تحقق باختفاء الصحفي السعودي المعارض والناقد لسياسات المملكة العربية السعودية الذي اختفت اثاره في القنصلية السعودية في اسطنبول . وعمل جمال خاشقجي  وترأس عدّة مناصب لعدد من الصحف في السعودية، وتقلّد منصب مستشار، كما أنّه مدير عام قناة العرب الإخبارية  سابقًا ويكتب عمودًا في صحيفة واشنطن بوست منذ 2017 ووصف بأنه "وفيّ للدولة السعودية" و"منتقد لسياساتها"، اختفى في أوائل هذا الشهر وكان آخر مكان شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا، بينما تنفي السعودية وجوده في السفارة و تقول السلطات التركية إن معلوماتها تفيد أنه لا يزال داخل السفارة وتشير الشرطة التركية أنها تستنتج أنه قُتل فيها بينما تشكك السعودية في التصريحات المنسوبة للشرطة التركية. 

ويمكن وصف اختفاء جمال خاشقجي بانه سيناريو جيد  لفيلم سينمائي هوليوودي فالاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات لمسؤولين سعوديين وهم يضعون خطة للقبض على خاشقجي. طائرة قادمة من السعودية هبطت في اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي.  15 سعوديا من المخابرات وصلوا إلى اسطنبول وكانوا في القنصلية أثناء تواجد خاشقجي بداخلها وهم ضالعون في اختفائه. السلطات التركية تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية وتعتقد أنها وراء اختفاء خاشقجي. مدير الطب الشرعي السعودي صلاح محمد الطبيقي كان بالقنصلية أثناء تواجد خاشقجي فيها.
الباحث السياسي التركي محمد أوزتورك لـ"الصنارة":السعودية سمحت حتى الآن للأتراك بتفتيش جزئي وليس تفتيشًا شاملاً كما يشاع




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