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اعتقال مقدسي بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول ومحاولة الهرب من الشرطة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



خلال نشاط لشرطة السير ليلة أمس اثار سائق شكوك رجال الشرطة , وعندما طلبوا منه الوقوف حاول بالهرب , الا ان رجال الشرطة استطاعوا ايقافة وبعد فحص تبين انه تحت تأثير الكحول بنسبة 540 ملم .


الشاب من شرقي القدس تم تقديمه لمحاكمة سريعة وتقرر حجز سيارته ورخصة القيادة لمدة 30 يوما وتم تحريره بشروط .




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