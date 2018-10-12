اعتقال, مقدسي, بشبهة, القيادة, تحت, تأثير, الكحول, ومحاولة, الهرب, من, الشرطة,

خلال نشاط لشرطة السير ليلة أمس اثار سائق شكوك رجال الشرطة , وعندما طلبوا منه الوقوف حاول بالهرب , الا ان رجال الشرطة استطاعوا ايقافة وبعد فحص تبين انه تحت تأثير الكحول بنسبة 540 ملم .

الشاب من شرقي القدس تم تقديمه لمحاكمة سريعة وتقرر حجز سيارته ورخصة القيادة لمدة 30 يوما وتم تحريره بشروط .